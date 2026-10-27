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Ангел Русев падна с щангата и контузи рамото си: Кошмарен старт за България на Световното (ВИДЕО)

27 октомври 2026, 15:46 часа 649 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ангел Русев падна с щангата и контузи рамото си: Кошмарен старт за България на Световното (ВИДЕО)

Тежък инцидент помрачи участието на Ангел Русев на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Многократният европейски шампион падна при първия си опит в изхвърлянето и нарани лявото си рамо. Въпреки болката българинът опита да продължи състезанието, но в крайна сметка остана без успешен опит и беше принуден да се откаже от второто движение. Дениз Данев също приключи надпреварата в категория до 60 килограма без резултат в двубоя.

Ангел Русев падна на подиума и контузи рамото си

Русев започна участието си със заявка от 115 килограма в изхвърлянето. Още при първото си излизане на подиума обаче българинът загуби равновесие, падна и удари лявото си рамо. Въпреки неприятния инцидент щангистът прояви характер и направи още два опита на същата тежест. И двата обаче се оказаха неуспешни.

Заради травмата и болките Русев не се включи в изтласкването и приключи участието си без резултат.

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И Дениз Данев остана без резултат в двубоя

Другият български представител в категорията, Дениз Данев, също не успя да запише резултат в двубоя. Той започна успешно в изхвърлянето със 115 килограма, след което преодоля и 117. Третият му опит на 119 килограма обаче беше неуспешен. В изтласкването Данев не успя да се справи със заявените тежести. Първо не преодоля 148 килограма, а след това направи два неуспешни опита на 150.

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Световната титла в категорията спечели представителят на домакините Янг Янг с двубой от 304 килограма (136 в изхвърлянето и 168 в изтласкването). Най-силният резултат в изтласкването беше дело на севернокорееца Пак Ин Сонг – 171 килограма. 

За Ангел Русев това е поредно разочарование на световен шампионат след бронзовия му медал от Ташкент през 2021 година. Българското участие в Нинбо продължава, като голямата надежда за отличие Карлос Насар трябва да излезе на подиума на 4 ноември, а Христо Христов – на 6 ноември.

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вдигане на тежести Световно първенство по вдигане на тежести Ангел Русев
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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