Кими Антонели триумфира в Гран При на САЩ, но все още не е шампион

Кими Антонели запази хладнокръвие, за да триумфира в Гран при на САЩ и да направи още една крачка към спечелването на титлата във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес изпревари Шарл Льоклер и Макс Верстапен в състезание, определено от стратегията. Превъзходната първа обиколка на италианеца, съчетана с лошия старт на Верстапен, му донесе ранно лидерство, което той запази благодарение на вдъхновена стратегия с едно спиране, за да си осигури деветата победа в Гран при за сезона.

Антонели триумфира в Остин, разочарования за Ръсел

Докато много от съперниците му спряха два пъти, Антонели измина впечатляващ период със средните по твърдост гуми, след което се справи с твърдите гуми чак до карирания флаг, извоювайки преднина от 13 секунди, дори след като виртуалната кола за безопасност забави колоната преди последната обиколка. Зад него късна маневра изведе Льоклер до второ място за втори пореден път, докато Верстапен устоя на множество дребни проблеми с болида на Ред Бул и допълни подиума. Люис Хамилтън допринесе за точковата сметка на Ферари с четвъртото си място, оставайки на една секунда зад нидерландеца.

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Действащият шампион Ландо Норис видя как шансът му за подиум изчезна заради износените му гуми, което го остави на пето място пред Исак Хаджар от Ред Бул и втория болид на Макларън с Оскар Пиастри. Разочароващ ден за Джордж Ръсел, който завърши на осма позиция, следван от Лиам Лоусън и Пиер Гасли, заемащи последните места в зоната на точките. Нико Хюлкенберг, Арвид Линдблад и Габриел Бортолето останаха извън Топ 10, като се класираха от 11-то до 13-то място, като бразилецът успя да се възстанови след значителна наказателна позиция на старта от 80 места назад.

Естебан Окон зае 14-то място пред дуото от Астон Мартин - Ланс Строл и Фернандо Алонсо, докато Хаас не успя да спечели точки в домашното си състезание. Подобно лошо развитие за Уилямс, които удължиха серията си без точки до три състезания, като Алекс Албон и Карлос Сайнц изпревариха Серхио Перес в класирането на финиширалите в Остин. Имаше три отпадания - на Франко Колапинто от Алпин, Оли Беърман от Хаас и Валтери Ботас от Кадилак, като последният се отби встрани от пистата, което предизвика активирането на виртуална кола на сигурността, което неутрализира част от последните обиколки.

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