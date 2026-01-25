Кирил Милов каза кога ще направи компромис спрямо Българската федерация по борба

Борецът Кирил Милов вярва, че отново ще представя България на голям турнир и се прицели в олимпийско злато. Той стана шампион на Държавното първенство във Сливен, където записа четири победи и спечели титлата при 97-килограмовите. Първите три срещи спечели с технически туш без да даде точка, а на финала победи младия талант Калоян Иванов с 5:2. Дупничанинът вярва, че е възможен компромис както от страна на федерацията, така и от страна на състезателите, които не са съгласни с условията, поставени от централата.

"Конкуренцията в България не е много голяма. Има няколко момчета, които тренират постоянно и искат, но моите цели са много по-големи от републиканско първенство. Целя да бъда европейски, световен и олимпийски шампион. Все още нямам световна и олимпийска титла. Силно се надявам да имам възможността да представям България, както винаги съм правил. За това тренираш и трудно се мотивираш, когато няма голямо първенство. Животът ме е научил никога да не се предавам. Най-важно е, че семейството ми ме подкрепя. Целта ми е да спечеля златен медал от Олимпийските игри", заяви Милов в интервю за предаването "Арена спорт".

"Напрежението във федерацията беше доста голямо. Цялата ситуация е абсурдна. Напрежението, което се внася и се нагнетява, не е в полза за никого. Ситуацията доста ескалира. Постоянно се гледа интригата, вместо да се намери консенсус. Силно се надявам да се направят компромиси от двете страни. Ако се направи компромис, аз също съм склонен да направя, за да представим България по най-добрия начин", добави двукратният сребърен медалист от световни първенства.

