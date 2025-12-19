Спорт:

Кога и къде да гледаме боксовото зрелище Антъни Джошуа - Джейк Пол

19 декември 2025, 13:19 часа 124 прочитания 0 коментара
Тази нощ британецът Антъни Джошуа се качва на боксовия ринг, за да се изправи срещу ютубъра и боксьор от последните години Джейк Пол в официален двубой в Маями, който ще се проведе в 8 рунда и ще влезе в статистиките и на двамата бойци. Зрелището се очаква с огромен интерес, за да се види до каква степен Джейк Пол може да се противопостави на бившия световен шампион в тежка категория.

Джошуа - Пол: В колко часа и къде ще дават мача?

Антъни Джошуа има 28 победи и 4 загуби на професионалния ринг, като претърпя поражение и при последния си двубой срещу Даниел Дюбоа, когато бе нокаутиран в петия рунд. Ей Джей има и две загуби от Олександър Усик, както и поражение от Анди Руис. Джейк Пол пък има 12 победи и 1 загуба на професионалния ринг, като 7 от победите му са дошли след нокаут.

Антъни Джошуа - Джейк Пол

Битката между Джошуа и Пол ще се състои в ранните часове на 20 декември (събота), като се очаква главното събитие за вечерта да започне в 3:00 часа българско време. Срещата няма да бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Битката ще се предава в стрийминг платформата Netflix, като всички абонати ще могат да гледат мача без допълнително заплащане.

Стефан Йорданов
