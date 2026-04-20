Когато императорът се поклони на българин: Величието на Котоошу, което остави Токио безмълвен

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Има моменти в спорта, които не просто се записват в статистиката, а разделят времето на преди и след. В консервативния, обвит в мистични ритуали свят на японското сумо, този момент настъпва на 24 май 2008 година. Тогава едно момче от търновското село Джулюница прави нещо, което в продължение на векове се смяташе за културно невъзможно - чужденец, при това европеец, да вдигне най-свещения трофей на Япония.

Това е разказът за Калоян Махлянов и "Нацу Башо" 2008 - турнирът, който превърна Котоошу (Европейската арфа) в божество и пренаписа законите на дохьото.

"Българският Бекъм"

За да разберем мащаба на този триумф, трябва да погледнем към човека зад името Котоошу. Роденият в търновско Калоян Махлянов се озовава в Токио почти случайно, но бързо се превръща в прецедент в японската борба. Висок над два метра и тежащ 120 килограма, със стройна за този спорт фигура, той разбива стереотипа за сумиста. Японците го наричат "българският Дейвид Бекъм", но зад красивите черти се крие титанична сила. Калоян става първият европеец, достигнал до ранга "озеки" - втората най-висока степен в сумо йерархията.

Майският турнир в Токио през 2008 г. започва без излишни фанфари за българина. Формата му по това време е колеблива заради хронични травми в коленете и мнозина смятат, че той вече е достигнал своя лимит. Още от първия ден обаче Котоошу демонстрира свирепа концентрация и победите започват да се нижат една след друга. Десет поредни победи. Единадесет. Дванадесет. Напрежението в "Рьогоку Кокугикан" става осезаемо - титлата се изплъзва от ръцете на местните и отива към балканеца.

Сблъсъкът с "Великите шампиони"

Истинският тест за събитието идва в решителните дни, когато Котоошу трябва да се изправи срещу двамата действащи "йокозуна" (най-високият ранг в сумото) - монголските машини Асашорю и Хакухо. В 12-ия ден Калоян изхвърля Асашорю. Залата потъва в мълчание, последвано от бурен аплауз. На 14-ия ден титлата е подпечатана. С 14 победи и само едно поражение, българинът става недостижим на върха.

Триумфът, който разплака страната на изгряващото слънце

Когато Котоошу вдигна огромната, тежаща 27 килограма сребърна Купа на Императора, той не просто печели турнир. Това е културен шок. За първи път в хилядолетната история на този спорт представител на Европа триумфира и то в самото сърце на сумото. Японците, известни със своята сдържаност, плачат заедно с него.

В онзи ден Калоян Махлянов е просто "гайджин" (чужденец), той бе доказателството, че духът на сумото не принадлежи на една нация, а на онзи, който има смелостта да го подчини.

Автор: Кристин Попова

