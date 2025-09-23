Кой решава за председател на БОК? Любо Ганев не е съгласен със Стефка Костадинова

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев даде своето мнение относно продължаващата с месеци сага в Българския олимпийски комитет (БОК). Бившият ни национал заема поста на вицепрезидент в ръководствата и на Весела Лечева, и на Стефка Костадинова. Според Ганев Международният олимпийски комитет би трябвало да има най-голяма тежест в казуса. Това противоречи на теза на Костадинова, според която няма по-голям от българския съд.

Любо Ганев за сагата в БОК

"Трябва обединение, защото ако стане такова нещо, наистина няма да е никак добре за българския спорт. Аз лично смятам, че от страна на МОК няма проблем, защото те признават избора на новото ръководство. Пред българското министерство обаче все още легитимно по нашите закони е олимпийският комитет, представляван от Стефка Костадинова", обясни Любо Ганев.

“Никой не е по-голям от институцията олимпийски комитет. Най-логично е двете да седнат да се разберат, да си кажат какво правят. Когато бях кандидат за президент на волейбола, бившият президент Данчо Лазаров ми даде пълномощно и управлявахме заедно до общото събрание”, продължи волейболната легенда.

“Така че винаги има начин да се направи някакъв компромис, стига да знаеш, че няма по-голямо нещо от българския спорт”, добави Ганев. Както е известно, въпреки че Международният олимпийски комитет признава за председател Весела Лечева, тя не може да бъде вписана на поста заради серия жалби.

