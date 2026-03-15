Люис Хамилтън със сериозно обвинение срещу Мерцедес - заподозря бившия си отбор в измама

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън, който дълги години караше за Мерцедес, уличи бившия си отбор в злоупотреба с правилата на Формула 1. По време на състезателния уикенд в Китай седемкратният шампион, който прекара 12 години и спечели шест световни титли с тима от Бракли, изказа предположение, че в Мерцедес използват забранена преди шест години тактика. Хамилтън си осигури първо класиране на подиума по време на съботния спринт, където завърши трети. Бившият му съотборник Джордж Ръсел финишира първи, изпреварвайки Шарл Льоклер от Ферари, който остана втори.

Хамилтън предполага, че Мерцедес използва забранен режим

Въпреки че Ръсел стартира от полпозишън в спринта и излезе начело, състезанието му не мина без предизвикателства. Пилотът на Мерцедес и Хамилтън бяха в ожесточена битка за челната позиция през първите обиколки, като двамата си размениха местата пет пъти в първите пет тура. Хамилтън в крайна сметка остана зад своя съотборник Льоклер само три обиколки, след като Ръсел го изпревари. След спринта Хамилтън даде интервю пред медиите и предположи, че бившият му работодател, за когото се състезаваше между 2013 и 2024 г., вероятно е открил вариант на "парти режим", който бе забранена от ФИА от 2020 г.

Забраната на "парти режима" попречи на отборите да използват настройки на двигателя с висока мощност по време на квалификациите. Режимът, който Мерцедес използваше между 2018 и 2020 г., беше проектиран да подобри темпото в отделните обиколки, като осигуряваше допълнителни обороти на двигателя и позволяваше максимално използване на енергията, но не беше разрешен по време на основното състезание.

Хамилтън е добре запознат с методите на Мерцедес

"Бях в Мерцедес много дълго време и добре знам как работят нещата там. В квалификациите те използват друг режим, към който могат да преминат. Нещо като "парти режима", който използвахме преди години", каза Хамилтън без да се поколебае след края на спринта. Той смята, че "сребърните стрели" може би са намерили алтернатива на забранената настройка. "Щом стигнат до втората част на квалификацията, те го включват, докато в състезанието се вижда, че не разполагат с този режим, така че като цяло все пак имат предимство. Трябва да разберем какво е това, но има нещо повече, което те успяват да извлекат, особено в Q2. Виждате, че в Q1 не сме толкова далеч, а после изведнъж разликата е огромна. Мисля, че бяхме с една десета назад в Q1, а после изведнъж става седем десети или още половин секунда. Това е голяма разлика."

След това Хамилтън се нареди трети и на стартовата решетка за основното състезание. В неделя той отново бе в спор за челните позиции с бившия си съотборник Джордж Ръсел и "заместника" си Кими Антонели. Пилотите на Мерцедес се установиха на първите две места и Хамилтън трябваше да се пребори за последната стълбичка на подиума с Шарл Льоклер. В крайна сметка опитният британец успя да си заслужи третото място и да се качи на подиума след година отсъствие. Победата в Гран При на Китай бе за Кими Антонели, за когото е първи триумф във Формула 1.

