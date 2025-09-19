Войната в Украйна:

МОК реши какво да прави с атлетите на Русия за Зимните олимпийски игри през 2026-та

19 септември 2025, 21:58 часа 539 прочитания 0 коментара
Представителите на Русия ще се състезават като неутрални спортисти без национално знаме или химн на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина през 2026 година, съобщи Международният олимпийски комитет.

Руските спортисти ще участват в Милано/Кортина, но под неутрален флаг

МОК отстрани Руския олимпийски комитет през октомври 2023 година заради признаването на регионални олимпийски съвети за окупираните от Русия региони на Украйна - Луганск, Донецк, Херсон и Запорожие, след руската инвазия в Украйна през 2022-а.

"Говорихме и за неутралните спортисти. Това няма да е нищо ново", каза президентът на МОК Кърсти Ковънтри на пресконференция.

"Изпълнителният съвет ще предприеме абсолютно същия подход, който беше направен в Париж на Олимпийските игри през 2024 година. Нищо не се е променило", добави тя, цитирана от Ройтерс.

