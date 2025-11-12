"Не искам да съм в националния отбор. Ако мама ме пусне, ще се съглася": Уникално видео на 10-годишната Стили Николова

Стилияна Николова е водещата ни индивидуална състезателка по художествена гимнастика. 20-годишната българка е абсолютна европейска шампионка от 2024 година, като участва и на Олимпийските игри в Париж. И макар в момента да е най-добрата състезателка в националния отбор, само преди 10 години малката Стили не искаше и да чува за това, тъй като това би я лишило от насладата да спортува за забава - без необходимост да подхожда сериозно в тренировъчния процес.

Защо Стилияна Николова не искаше да влиза в националния отбор по художествена гимнастика?

Уникалното видео е от първия епизод на предаването "Аз съм" по БНТ, в което се представят млади български спортни надежди. Когато е на 10 години, Стили застава пред камерата на обществената телевизия, за да разкаже непринудено за своите начинания в гимнастиката. Още тогава на Стилияна ѝ предсказват голямо бъдеще в художествената гимнастика - нещо, което се доказва днес. Но тогава Стили единствено иска да се забавлява, а именно това я отвежда и до върха в спорта.

"Ако почна в националния отбор, идва тежката артилерия"

"Аз не искам да съм в националния отбор, защото сега като не съм в националния отбор, и спортът ми е за забава. Като хоби. Докато като почна в националния отбор, идва тежката артилерия и започва сериозната част. Ако ме поканят в националния отбор? Тогава ще зависи от мама дали ще ме пусне. Аз ще се съглася", споделя 10-годишната Стилияна Николова пред камерата на БНТ през 2015-та. Повече - гледайте във видеото: