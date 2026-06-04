Весела Лечева алармира: Състоянието на БОК е много тревожно – служителите не са взимали заплати, режийните не са плащани!

Весела Лечева, която встъпи в длъжност като председател на Българския олимпийски комитет след повече от година съдебна битка, заяви, че през следващата седмица ще свика Изпълнително бюро. На него тя ще запознае членовете на Управителния съвет с актуалното състояние на БОК, което самата тя определи като притеснително. Дотогава новата председателка на олимпийското движение ще се въздържа от публични коментари по темата. Лечева обаче увери, че с екипа ѝ са готови да наваксат загубеното време покрай съдебния казус и да възстановят нормалната работа на комитета.

"Преди няколко дни бяхме пред спиране на тока"

"Трябва да съобщя изключително радостната новина, че новото ръководство, избрано на 19 март 2025 година, вече е вписано в Търговския регистър. Сагата продължи твърде дълго, затова трябва да благодарим на първо място за цялата обществена подкрепа, която получихме през последната година и два месеца. Благодаря на всички, които ни подкрепяха и мотивираха, благодаря на всички наши колеги и на вас медиите, че бяхте заедно с нас. Беше тежко, но усилията си заслужаваха. Защитавахме изцяло каузата на феърплея и най-вече авторитета на БОК", заяви Лечева при срещата си с журналисти пред централата на олимпийския комитет на столичната улица "Ангел Кънчев".

"Все още не можем да ви приемем вътре в сградата на БОК. Тепърва ще се запознаем цялостното състояние на БОК, но от това, което мога да кажа, то е изключително тревожно. Служителите не са получавали заплати от няколко месеца, дори и режийните разходи не са плащани. Преди няколко дни бяхме пред спиране на тока. Но преди да споделя всичко, което може да е публичен интерес, искам да го споделя с моите колеги. Другата седмица свиквам Изпълнително бюро, на което ще запозная колегите с актуалната ситуация. Ще набележим първите стъпки, които ни предстоят. Мандатът вече е съкратен на 3 години, затова темпото, което ще наложим, ще компенсира пропуснатото време. Държим постоянна връзка с Международния олимпийски комитет, те са запознати с актуалната ситуация", добави Лечева.

"Хубавото е, че не всички през последната година бе тъмни краски за олимпийското движение. Имахме много поводи за гордост с успехите на нашите млади таланти. Няма нужда да споменавам техните имена, но всички бяхме много щастливи от техните успехи. Затова си заслужава усилията, които полагаме. Направихме всичко възможно, за да не загубим тази година. Работихме в много трудна ситуация, без средства, без бюджет, но така, че да компенсираме несгодите. Това време несъмнено е загубено, защото програмата, която представих пред Общото събрание, бе много амбициозна и можехме да постигнем много повече. За съжаление тази сага ни отне много усилия. Занимавахме се с въпроси, които са неприсъщи на Олимпийското движение. Запознах се детайлно и със съдебната система в България, което ни отне много време на целия екип. Беше неприятно за всички. Първите стъпки, които ни предстоят, ще ги набележим на Изпълнителното бюро идната седмица, но предстои да се приеме бюджет, за да отпушим и финансирането от МОК. Предстои да приемем и нова структура на БОК. След заседанието на Изпълнителното бюро ще дадем повече информации и на медиите", допълни председателят на БОК.

"Съдебната битка коства много нерви и много безсънни нощи на мен и на целия екип. Благодарение на всички тях обаче, на тяхната експертиза и подкрепа това ме мотивира да защитаваме докрай принципите на феърплея", каза още Лечева.

"През последната година нямаше нормално функциониране на БОК. Това доведе до голямо напрежение, защото работата ни не трябваше да спира. Направихме всичко, което бе според възможностите ни", добави генералният секретар на БОК Данаил Димов.

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