ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 1 октомври 2026

Седмицата продължава с много интересни събития за феновете на спорта. Новият месец започва с тенис турнирите в Близкия изток. Малко по-късно ще има по нещо за любителите на снукъра и голфа. Най-добрият български баскетболист Александър Везенков и неговият Олимпиакос също излизат на терена за срещата си с Апоел Тел Авив в Евролигата. Вечерта ще се изиграят двубоите от Лигата на нациите на УЕФА.

Спортна програма на 1 октомври:

07:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Токио - MAX Sport 3

08:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Пекин - MAX Sport 1

09:00 часа Снукър: Шънджън Оупън - Евроспорт 1

14:00 часа Голф: Alfred Dunhill Links Championship - MAX Sport 2

14:30 часа Снукър: Шънджън Оупън - Евроспорт 1

17:00 часа Моторни спортове: Рали Сардиния, WRC - MAX Sport 3

19:00 часа Футбол: Азербайджан - Лихтенщайн, Лига на нациите - Диема Спорт 2

19:00 часа Баскетбол: Апоел Тел Авив - Реал Мадрид, Евролига - MAX Sport 1

21:30 часа Баскетбол: Виртус Болоня - Олимпиакос, Евролига - MAX One

21:45 часа Футбол: Дания - Португалия, Лига на нациите - Диема Спорт 2

21:45 часа Футбол: Германия - Сърбия, Лига на нациите - Диема Спорт 3

21:45 часа Футбол: Гърция - Нидерландия, Лига на нациите - Диема Спорт

21:45 часа Футбол: Уелс - Норвегия, Лига на нациите - Нова Спорт

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