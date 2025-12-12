Ниски очаквания към Пулев - Гасиев: Много прегръдки и малко бокс, а шоуто ще е другаде

Тази вечер Кубрат Пулев се изправя срещу руснака Мурат Гасиев в основното събитие на боксовата галавечер BETCITY IBA Pro 13 в Дубай, а на карта е заложена регулярната световна титла на WBA, която е притежание на Кобрата. Много специалисти и фенове обаче изказват опасения, че мачът между Пулев и Гасиев няма да предложи особено боксово зрелище, като очакванията към срещата са ниски.

Подгряващите мачове на Пулев - Гасиев обещават голямо шоу

Прокрадва се мнението, че Пулев и Гасиев ще направят мач с много клинчове в хаотичен мач, без много чисти удари. Всъщност трябва да се каже, че Кобрата не е участвал в двубой с нокаут от 2019-та насам, а в последните му двубои действително се забелязваше по-малко чисти удари и повече "прегръдки". Така бе и в последния мач с Махмуд Чар, когато съперникът на Кобрата видимо изнемогваше физически.

Интересното е, че според мнозина, истинското шоу ще бъде преди Пулев - Гасиев: в подгряващите мачове, които изглеждат много интересни.

Още: Един от тримата, побеждавали Кубрат Пулев, даде непопулярна прогноза за Кобрата

Пулев е стар, Гасиев не се представя добре: Хаотичен мач с много клинчове?

"Очакванията ми за Пулев - Гасиев са доста ниски. Пулев е на 44 години, а Гасиев не се представя добре в тежка категория. Мисля, че ни очаква хаотичен мач с ограничена активност и много клинчове. Но подгряващите мачове са наистина много добри. Затова с нетърпение очаквам галата в петък", гласи едно от мненията в социалната мрежа X.

Реферът ще изиграе важна роля за истински екшън

"Надявам се Гасиев да покаже нещо, за да не се получи скучна битка, но изглежда, че най-вероятно ще бъде такава, въпреки че подгряващите мачове са страхотни, така че дано да се окажем в грешка и да бъде добра битка. Мисля, че реферът ще играе важна роля за това дали ще имаме екшън или ще бъде скучна битка", гласи друго мнение в същата социална мрежа.

Още: Пратиха Кубрат Пулев в девета глуха в битката за световната титла срещу Мурат Гасиев