Никола Цолов обединява сили със "следващия Верстапен" до края на сезона във Формула 2

Както е известно, младата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов ще направи своя дебют във Формула 2 този уикенд. Родният пилот ще замени Пепе Марти в отбора на Кампос Рейсинг за последните два кръга от сезон 2025 в Катар и Абу Дани. Марти наскоро потвърди преминаването си във Формула Е, което създаде свободно място в колата с номер 3, което Никола ще заеме за оставащите състезания през годината.

Цолов дебютира във Формула 2 в елитна компания

Цолов ще продължи да бъде част от академията на Ред Бул през сезон 2026, когато ще се състезава в първата си пълна кампания във Формула 2. Никола ще обедини сили с друг пилот от юношеския състав на "биковете", с когото ще формират ново и вълнуващо дуо под знамето на Кампос Рейсинг. Става въпрос за Арвид Линдблад, който е една от най-коментираните личности в сериите. 17-годишният талант впечатли мото света през последните години и вече е наричан "следващия Макс Верстапен". Това не е случайно, тъй като преди месеци Линдблад получи суперлиценз за Формула 1.

Кой е Арвид Линдблад?

Припомняме, че ФИА въведе правило, че всеки един пилот трябва да е навършил 18 години, за да се състезава във Формула 1. До тези мерки се стигна, след като понастоящем 4-кратният световен шампион Макс Верстапен дебютира в надпреварата на 17 години и 166 дни. Линдблад пък стана първия пилот, за когото беше направено изключение. През последните седмици се завъртяха слухове, че британецът може да се окаже във Формула 1 още следващия сезон. Тази информация все още не е потвърдена, но е сигурно, че той няма да се състезава заедно с Цолов през 2026. Тогава съотборник на българина ще бъде негов доскорошен конкурент.

Този дебют бележи важен етап в кариерата на Никола в международния моторспорт. След силен сезон във Формула 3, завършил като вицешампион, преминаването във Формула 2 му дава възможност да натрупа ценен опит в една от най-конкурентните и технически изискващи серии в света. Спецификите на пистите в Катар и Абу Даби ще бъдат идеална възможност за Никола да се запознае с колата и структурата на състезателния уикенд, като същевременно изгради увереност преди сезон 2026. И двете писти са известни с предизвикателните си трасета и уникални характеристики, което ги прави идеална сцена за българина да демонстрира своята скорост и адаптивност на най-високо ниво в състезанията за младежи с едноместни болиди.

