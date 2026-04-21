Нургюл Салимова блести в Полша! Влезе в топ 3 на Европейското по шахмат

Българската шахматистка Нургюл Салимова завърши трета сред жените на европейското индивидуално първенство по шахмат в Катовице, Полша (6-20 април). 22-годишната състезателка събра 6,5 точки от 11 партии по швейцарската система, което ѝ донесе поделено 113-о място в генералното класиране на открития турнир.

Нургюл Салимова трета сред жените на Европейското индивидуално първенство в Катовице

Пред Салимова сред дамите се наредиха само две състезателки, като и двете я изпревариха единствено по допълнителни показатели. Също с 6,5 точки сръбкинята Теодора Иняц, европейска шампионка при жените за 2025 г., зае 93-та позиция, а гъркинята Ставрула Цолакиду приключи на 108-о място.

След края на турнира, в който се включиха 501 състезатели, Нургюл написа във Фейсбук: "Европейско индивидуално първенство по шахмат - отметнато. Трета сред жените. Напред към следващата цел".

European Individual Chess Championship - done ♟️ 3rd among women 🌸 On to the next ☺️ Публикувахте от Nurgyul Salimova в Понеделник, 20 април 2026 г.

Европейската титла за 2026 г. спечели украинецът Роман Дехтяров с 9 точки. Втори и трети, с по 8,5 точки, завършиха двама представители на Азербайджан – Ниджат Абасов (един от треньорите на Салимова) взе среброто, а Айдин Сулейманли се окичи с бронза.

В турнира участваха още четирима български шахматисти. Най-добре се представи гросмайстор Момчил Петков, който финишира 34-ти със 7,5 точки. Никола Кънов остана 179-и с 6 точки, Лъчезар Йорданов е 480-и с 2,5 точки, а Белослава Кръстева завърши 482-ра със същия актив.

