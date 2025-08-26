Официално: Серхио Перес и Валтери Ботас се завръщат към решетката на Формула 1

Серхио Перес и Валтери Ботас ще се завърнат във Формула 1 през 2026 г. с „Кадилак“, съобщи американският отбор в изявление.

Кадилак обяви своята двойка от пилоти за следващия сезон

„Кадилак“, подкрепен от автомобилния производител General Motors, ще се присъедини към стартовата решетка на Формула 1 през следващата година, превръщайки се в 11-ия отбор в спорта. Те избраха опит в състава си, тъй като Перес и Ботас се гордеят с 527 старта в Гран При и 16 победи заедно. И двамата пилоти са подписали многогодишни договори.

„Подписването с двама много опитни състезатели като Ботас и Чеко е смел сигнал за намерения. Те са видели всичко и знаят какво е необходимо, за да успееш във Формула 1. Но по-важното е, че разбират какво означава да помогнеш за изграждането на отбор “, каза шефът на отбора Греъм Лоудън.

Това е забележително завръщане за ветераните пилоти, и двамата на 35 години, след като загубиха съответните си места във Формула 1 в края на миналия сезон. Перес беше уволнен от „Ред Бул“ след слаб сезон с австрийския отбор, докато Ботас напусна „Кик Заубер“, но остана като резервен пилот на „Мерцедес“, където преди това беше част от основния състав от 2017 до 2021 година.

Двама бивши вицешампиони ще се състезават за новака във Формула 1

„Горд съм, че съм част от такъв амбициозен и смислен проект от самото начало. Наистина съм доволен, че съм част от такъв динамичен състав и заедно вярвам, че можем да помогнем на този отбор да се превърне в истински претендент“, каза Перес.

Ботас добави: „Не всеки ден имаш шанс да бъдеш част от нещо, което се изгражда от нулата, и да помогнеш да се оформи в нещо, което наистина принадлежи на стартовата решетка на Формула 1“.

