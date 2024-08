Олимпийска легенда бе открита мъртва в дома ѝ. Става въпрос за бившата състезателка по колоездене на Венецуела Даниела Лареал Чиринос. Това разкриха властите в Лас Вегас, където 50-годишната жена е работила. Официалната версия за кончината на бившата състезателка е задавяне с храна.

Даниела Чиринос е работила в хотел в Лас Вегас. Тя обаче не се появила на работа цялата седмица, което притеснило сериозно нейните колеги и те се обадили в полицията. Униформените посетили апартамента на бившата колоездачка на 16 август и я намерили мъртва. Според различни информации по време на направената ѝ аутопсия са открили храна в трахеята ѝ като властите са заключили, че тя е починала още на 11 август от задавяне.

Ex-Olympian Daniela Larreal Chirinos Found Dead in Las Vegas Apartment Days After Fatal Choking Incident.



