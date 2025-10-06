Войната в Украйна:

Валят световни рекорди на Световното по вдигане на тежести!

Валят световни рекорди на Световното по вдигане на тежести!

Световното първенство по вдигане на тежести 2025 във Фьоде продължава да поднася световни рекорди! В последното състезание - това при мъжете в категория до 71 килограма, бяха поставени върхови постижения както в отделните движения, така и в самия двубой. Представителят на Тайланд Верафон Вичума стана световен шампион в дисциплината, но той взе само два от трите световни рекорда, като друг тежкоатлет също постави рекорд.

Тайланд има световен шампион със световен рекорд в щангите

Вичума спечели титлата с двубой от 346 кг - световен рекорд. Състезателят на Тайланд направи много силно изтласкване, събирайки 194 кг, което също бе световен рекорд. Китаецът Хе Юежи постави световен рекорд в изхвърлянето със 160 кг, а накрая завърши трети в двубоя с 344 кг, тъй като изтласкването му не бе толкова силно. Японецът Масанори Миямото, който бе трети в изхвърлянето и втори в изтласкването, накрая завърши втори в двубоя с 345 кг.

Състезателка на Северна Корея постави и 3-те световни рекорда в категорията си

Световното първенство 2025 вече има и първи тежкоатлет, счупил в едно състезание и трите световни рекорда в една категория. Това е състезателката на Северна Корея Ри Сук, която разби конкуренцията в категория до 63 кг при жените със световни рекорди в изхвърлянето (111 кг), изтласкването (142 кг) и двубоя (253 кг). По-рано бяха пометени още няколко световни рекорда във Фьоде, като разбира се това донякъде се дължи и на новосъздадените категории, които тепърва ще записват постижения.

Иначе една държава вече налага доминация на Световното по щанги и води убедително по медали, което не е голяма изненада на фона на резултатите от миналата година.

