Валят световни рекорди на Световното по вдигане на тежести!

Световното първенство по вдигане на тежести 2025 във Фьоде продължава да поднася световни рекорди! В последното състезание - това при мъжете в категория до 71 килограма, бяха поставени върхови постижения както в отделните движения, така и в самия двубой. Представителят на Тайланд Верафон Вичума стана световен шампион в дисциплината, но той взе само два от трите световни рекорда, като друг тежкоатлет също постави рекорд.

Тайланд има световен шампион със световен рекорд в щангите

Вичума спечели титлата с двубой от 346 кг - световен рекорд. Състезателят на Тайланд направи много силно изтласкване, събирайки 194 кг, което също бе световен рекорд. Китаецът Хе Юежи постави световен рекорд в изхвърлянето със 160 кг, а накрая завърши трети в двубоя с 344 кг, тъй като изтласкването му не бе толкова силно. Японецът Масанори Миямото, който бе трети в изхвърлянето и втори в изтласкването, накрая завърши втори в двубоя с 345 кг.

Campeonato Mundial de Levantamento de Peso 🏋️



Resultado - 71kg Masculino



Total

🥇 Weeraphon Wichuma 🇹🇭 (WR)

🥈 Masanori Miyamoto 🇯🇵

🥉 He Yueji 🇨🇳



Arranco

🥇 He Yueji 🇨🇳 (WR)

🥈 Gor Sahakyan 🇦🇲

🥉 Masanori Miyamoto 🇯🇵



Arremesso

🥇 Weeraphon Wichuma 🇹🇭 (WR)

🥈 Masanori… pic.twitter.com/xGQuF7ESvd — Esportes Infos (@esportes_infos) October 5, 2025

Състезателка на Северна Корея постави и 3-те световни рекорда в категорията си

Световното първенство 2025 вече има и първи тежкоатлет, счупил в едно състезание и трите световни рекорда в една категория. Това е състезателката на Северна Корея Ри Сук, която разби конкуренцията в категория до 63 кг при жените със световни рекорди в изхвърлянето (111 кг), изтласкването (142 кг) и двубоя (253 кг). По-рано бяха пометени още няколко световни рекорда във Фьоде, като разбира се това донякъде се дължи и на новосъздадените категории, които тепърва ще записват постижения.

Иначе една държава вече налага доминация на Световното по щанги и води убедително по медали, което не е голяма изненада на фона на резултатите от миналата година.