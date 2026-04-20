Основен конкурент "подкрепи" пенсионирането на Макс Верстапен от Формула 1

Пилотите на Мерцедес Кими Антонели и Ръсел стартира успешно сезона във Формула 1, като двамата заемат първото и второто място в класирането след първите три старта. Антонели записа три качвания на подиума, включително победи в Китай и Япония, докато Ръсел финишира първи в Австралия и се качи на подиума в Шанхай. Междувременно четирикратният световен шампион Макс Верстапен не може да се похвали със същите успехи. Нидерландецът заема 9-о място в класирането, не е завършвал в Топ 3 и даде ясно да се разбере, че в момента не се наслаждава на спорта с новите промени.

Слабите резултати на нидерландеца го подтикнаха да изрази опасенията си относно промените в регламента за 2026 г., като той определи спорта като "Формула Е на стероиди", а също така заяви, че не му е забавно и прилича на "игра на Марио Карт". След Гран При на Япония той за пореден път заяви, че не се наслаждава на карането и не изключва възможността това да е последният му сезон в най-комерсиалната автомобилна надпревара. И докато Формула 1 е в петседмична пауза поради отмяната на Гран при на Саудитска Арабия и Бахрейн, продължават да циркулират спекулации относно бъдещето на Верстапен... или липсата на такова.

Ръсел коментира бъдещето на Верстапен

Преди няколко дни Джордж Ръсел се включи в дискусията и изрази мнението си за ситуацията на Верстапен. Британецът подчерта, че неговият съперник не се е оплаквал така, когато печелеше. След това той припомни успехите на нидерландеца през последните години, които според него са напълно удовлетворяващи за една кариера. На въпроса колко е вероятно Верстапен да напусне спорта, Ръсел отговори: "Формула 1 е по-важна от всеки пилот. Никой не би искал да загуби Макс, защото всички обичаме да се състезаваме срещу него. Но той е постигнал това, за което мечтаят повечето пилоти, а именно да спечели шампионата. Той даже има четири титли. В крайна сметка, предполагам, че стигаш до един момент в живота си… за него няма много повече за постигане във Формула 1."

И докато бъдещето на Верстапен в спорта е несигурно, мнозина предполагат, че той просто може да смени отбора. Според някои четирикратният шампион дори е фаворит №1 за мястото на Ръсел в Мерцедес. Двамата се познават добре още от картинг дните си и са основни конкуренти на пистата през последните години.