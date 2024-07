“Пас към миналото”: В САЩ 1 юли не е Джулая, а Денят на Боби Бония

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

На 1 юли част от българите празнуват Джулай морниг. Хората се събират рано сутринта на брега на Черно море, за да се насладят на изгрева и да посрещнат „новото начало“, или просто старта на лятото. Традицията е наименувана на легендарната песен на Юрая Хийп със същото име и често е свързвана с хипи движението.

Любопитното е, че този „празник“ не се отбелязва в други страни в Европа или по света. В САЩ обаче има хора, които също празнуват на 1 юли. Те не отбелязват Джулая, а Деня на Боби Бония. Кои са тези хора и какво празнуват, ще попитате. Сега ще ви разкажем.

Боби Бония е един от най-добрите бейзболисти в света в края на 80-те и началото на 90-те години на 20 век. Роденият в Бронкс, Ню Йорк, играч е звезда на американската МЛБ и логично е любимец на много фенове. Страхотното му представяне на игрището му носи милиони в банковата сметка.

През 1991-та Бония подписва 5-годишен договор с Ню Йорк Метс на стойност 29 милиона долара. По онова време това е най-големият контракт в историята на американския спорт. След три и половина сезона обаче той е пратен в Балтимор Ориолс, а след това е изтъргуван с Маями Марлинс. През 1997-ма Бония печели Световните серии с тима от Флорида и отново е под светлините на прожекторите. Въпреки това формата на бейзболиста пада с всеки изминал сезон.

Все пак, в края на 1998-ма, след кратък престой в Лос Анджелис Доджърс, Бония отново се озовава в Ню Йорк Метс, като част от сделка за правата на домениканеца Мел Рохас. Представянето на Боби продължава да е доста посредствено, а и той често влиза в конфликт с мениджъра на тима Боби Валънтайн.

В началото на януари 2000-та, след поредния си слаб сезон, Боби Бония е освободен от Метс. Той обаче все още има да получава 5,9 милиона долара под формата на заплати от новия си договор с тима. И тогава ръководството на нюйоркския тим прави нещо доста необмислено.

Бония и неговият агент предлагат на шефовете на Метс да отложат плащането с повече от десетилетие, но при 8 процента лихва. Двете страни се разбират връщането на дълга да се случи в продължение на 25 години – между 2011-та и 2035-та. По онова време собственикът на клуба Фред Уилпън е инвестирал сериозни суми в различни начинания на Краля на Фонзи схемата – Бърни Мадоф, и очаква голяма възвращаемост.

Happy Bobby Bonilla Day.



Bobby gets his 14th installment of $1,193,248.20 today.



There's 11 years and $11,932,482 left.



The Mets have paid him $16,705,474.8 so far for him to *not play* the 2000 season. pic.twitter.com/MABQvc8zE5