След провала в Реал Мадрид: Юноша на Ливърпул се завръща на "Анфийлд"

Трент Александър-Арнолд осъществи мечтания си трансфер в Реал Мадрид през лятото на 2025 г. Но от тогава той не успя да се наложи един от основните играчи в състава на "белите" при нито един от тримата треньори, които водиха отбора в този период. А контузията, което претърпя през миналия сезон само влоши нещата. Според журналиста от "SER Deportivos" Пакохо Делгадо, той може да се завърне в Ливърпул.

Ливърпул може да си върне Трент още през зимата

Според източника, от Ливърпул имат желание да си върнат Трент Александър-Арнолд. Откакто той напусна "Анфийлд", мърсисайдци имат сериозен проблем на позицията на десния бек. Конър Брадли изглеждаше като подходящият заместник, но той получи тежка контузия, която го извади от игра за месеци. В този период като десен бек играха Доминик Собослай, Джереми Фримпонг и Роналд Араухо, но за никой от тях това не е предпочитана позиция и в Ливърпул се нуждаят от типичен десен краен защитник. Те обмислят да си върнат Трент още през предстоящия зимен трансфрен прозорец.

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Има няколко пречки пред трансфера

Очакванията са Трент да премине под наем на "Анфийлд". Но пред Ливърпул има няколко пречки, които ще направят завръщането на Александър-Арнолд значително по-трудно. На първо място, той получава значително по-голяма заплата, отколкото преди да премине в Реал Мадрид, която сега мърсисайдци може и да не успеят да покрият. На второ място, "кралете" рядко правят трансфери през зимата, а ако се разделят с Трент, ще искат да привлекат негов заместник. Според информациите, при такова стечение на обстоятелствата, Жозе Моуриньо ще иска Педро Поро от Тотнъм. И не на последно място, в Реал Мадрид Александър-Арнолд е съотборник с Джуд Белингам, който е добър негов приятел. Това също може да се окаже пречка за трансфера под някаква форма.

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