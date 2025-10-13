Президентът на БФ по вдигане на тежести: Търпя критики заради Пеевски, но не ме интересува (ВИДЕО)

Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев даде обширно интервю в предаването "Спортен нюзрум" на bTV Спорт. Той коментира за пореден път темата с финансовата помощ от санкционирания по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски, който по думи на Ботев бил спасил родната централа. Властимащият в организацията се обърнал към лидера на "ДПС-Ново начало", защото други бизнесмени се отметнали от първоначално обещана помощ.

Ботев: Делян Пеевски спаси федерацията

"Има пари за спорт в България. Да се радваме на това, което дава държавата. Много бели държави не дават такива пари за спорт. Бил съм в Австралия, такова нещо няма. Там ММС не отпуска пари за лагери. Делян Пеевски дава пари. Казах преди малко, че се плащат всички задължения. Друг не е казал, че има желание да помага. Той дава пари, докато имаме задължения", заяви Ботев.

"Търпя упреци заради това, но не ме интересува. Той спаси федерацията. Другото не ме интересува. Политиката не ме интересува. Търсих пари къде ли не... Имах обещания. Поне петима петима казаха, че ще дадат пари. Аз заради това се кандидатирах за президент на федерацията и после те се отказаха. Аз намерих друг вариант в лицето на г-н Пеевски. Ние можем да сме благодарни на хора, които помагат на спорта", смята президентът на родната централа.

Само преди дни той даде обширно интервю пред колегите от БНТ в предаването "Арена Спорт". Според властимащия в родната централа без финансовата помощ на санкционирания по глобалния закон "Магнитски" Делян Пеевски резултатите от изминалото европейско и тъкмо приключилото световно първенство нямали да бъдат възможни. В това число влизат и двете титли на Спортист №1 на България Карлос Насар.