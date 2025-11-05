Прекрасно! Титла за България в многобоя на Балканиадата по спортна гимнастика

Кристин Кръстева завоюва златния медал в многобоя на Балканското първенство по спортна гимнастика при девойките (14-15 години) в Задар (Хърватия). Възпитаничката на Димитринка Алексиева, която ще представя страната на Световното първенство за девойки в Манила, събра сбор от четирите изигравания 45.600 точки. Младата ни надежда ще спори за отличията на три уреда. Тя влезе с втори оценки на финалите на смесена успоредка (10.600 точки) и на земя (11.950), и е с пети резултат от 12.300 точки на прескок.

В квалификацията на греда получи 10.750, което я нареди на седма позиция. На церемонията за многобоя състезателката на хасковския клуб Юнак беше наградена от президента на Българската федерация по гимнастика и сребърен медалист на висилка от Игрите в Атланта 1996 Красимир Дунев.

В същата възраст (14-15 години) Ива Димитрова се класира 16-а в многобоя с актив от 40.000 точки (прескок 11.900, смесена успоредка 8.100, греда 9.650, земя 10.350). Във възрастовата група 12-13 години Биляна Банева влезе в топ 6 на два уреда. Състезателката на Милена Мавродиева и на клуб Левски-Спартак е финалистка на земя и на греда, след като записа трети и шести резултат съответно с 12.000 и 11.900 точки. На прескок тя е 10-а с 11.750, а на смесена успоредка - 15-а с 8.800. В многобоя Банева зае 7-о място със сбор от 44.450 точки.

Другата националка Валерия Хинкова е 15-а в многобоя с актив от 40.200 точки (прескок 12.050, смесена успоредка 8.150, греда 9.500, земя 10.500). Във възрастовата група 10-11 години два финала записа Деа Митрева, която ще спори за отличията на прескок и на греда, след като в квалификациите получи съответно четвърта (11.950 точки) и шеста оценка (10.350). На смесена успоредка тя беше оценена с 9.800 (11-а позиция), а на земя получи 10.900 (7-а позиция). В многобоя Митрева е 7-а с 41.950 точки. Вияна Гълъбова се нареди на 12-о място в многобоя с 40.450 точки (прескок 11.500, смесена успоредка 8.600, греда 9.800, земя 10.550). България зае пето място в отборното класиране със 132.300 точки. Златото спечелиха състезателките на Турция с 137.650, предава БТА.

