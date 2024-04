Превъзходна първа победа за Нургюл Салимова в Торонто

Индийката Конеру разигра Холандска защита, като се опита да получи бързо атака срещу белия цар. При това тя изостана в развитието на фигурите си и остави царя си в центъра. Нургюл прецизно отрази конкретните заплахи, след което използва дисхармонията в позицията на Конеру по най-успешния начин. В стремежа си да удържи позицията, индийката предложи размяна на дамите, но пешечната ѝ структура бе твърде компрометирана. Тя остана без пешка, а скоро след това и без две. Въпреки упоритата съпротива в ендшпила, на 62-и ход Конеру бе принудена да признае превъзходството на Нургюл.

In a highly engaging game between 🇧🇬 Nurgyul Salimova and 🇮🇳 Humpy Koneru, Humpy showcased an inspiring style of play, while Nurgyul made a commendable comeback following yesterday's setback. This marks Nurgyul's first win and Humpy's first loss in the tournament.

