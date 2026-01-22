Президентът на БФЛА: За първите месеци на управлението си поставям оценка 6+

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов заяви на церемонията по награждаването на призьорите в анкетата на списание "Атлетика" за "Атлет и Атлетка на България", че предстои много важна година, както в организационен план, така и в спортно-технически. Той си постави оценка 6+ за първите месеци на своето управление. Павлов обясни и какви са намеренията му за медийно развитие и финансиране на състезатели.

Георги Павлов на "Атлет и Атлетка на България"

"Работим много сериозно, а основното, което искаме да направим през тази нова година е медийното развитие и разпознаваемостта на атлетиката да бъде на по-добро ниво. В спортно-технически план, знаете, чакаме Световно първенство в зала, чакаме лятото Световно първенство за юноши, Европейски първенства, има много състезания. Аз съм обнадежден, че това младо поколение, което се гради в последните години, ще започне дава плодове", коментира Павлов.

"Поставих си един такъв амбициозен план около 20 топ атлети, които имаме, а като казвам топ атлети - това са атлети, които покриват критериите на Министерството на младежта и спорта за олимпийска подготовка, да им намерим през приятели и спонсори финансиране. Под финансиране имам предвид заплати и но не заплати за месец, два или за година, а до Олимпиадата в Лос Анджелис. Вече на около 12 деца сме намерили такива заплати. Ще ги обявим официално по нашите канали", обясни президентът на Българската федерация по лека атлетика.

"За първите месеци на управлението си поставям оценка "6+". Всичко е изпълнено. Най-важното, което беше и най-голямото обещание, беше да се създадат комисии по различни видове дисциплини, които да решават съдбата на всичко що е спортно-техническо, за да може решенията да се взимат при тях, в дискусии. Благодарен съм на всички треньори, които се включиха в тези комисии. Вече се взимат първи решения от тези комисии, което е много добре и това ще е пътят занапред. Второто са за интернет каналите, които казах. Това е бъдещето", смята Георги Павлов.

