Шефът на БФБокс: Не случайно ни дадоха Европейското по бокс – тази година сме шести в света и трети в Европа

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински говори пред медиите по повод домакинството на страната ни на Европейското първенство догодина. Бившият състезател сподели, че не случайно надпреварата е дадена на България, тъй като той и екипът му са професионалисти и са много добри в провеждането на големи международни турнири. Както е известно, Европейското първенство по бокс за мъже и жени ще се проведе в София между 15 и 26 септември 2026 година.

Красимир Инински също така обърна внимание на представянето на родните боксьори на изминалото Европейско първенство за мъже и жени до 23 години. България спечели общо три медала от надпреварата – един златен и два сребърни. Шефът на БФБокс бе категоричен, че това е голям успех, тъй като родните състезатели за пореден път са доказали, че са сред водещите в света.

„Благодаря на треньора и състезателите за успехите. Тази година сме шести в света и трети в Европа. Европейското първенство в България догодина е награда за невероятната работа на страхотния ми екип. Не случайно го дават на нас, защото ние сме професионалисти и сме много добри в провеждането на големи международни турнири. Това е първият голям турнир след формирането на World Boxing“.

„Естествено, че съм доволен от резултатите през годината - ние сме шести в света, каквото и да кажа, ще бледнее пред резултатите. Важен е преходът от младежи към мъже. Европейското в България ще ни даде много важни ранкинг точки за следващата и по-следващата година. Нашата цел е боксьорите ни да са високо в ранкинга, за да може да са поставени в жребиите на турнирите. Жребият е много определящ в едно състезание. Ние мислим в перспектива и затова искаме боксьорите ни да имат много ранкинг точки“.

„Нямам представа колко ще струва организацията на Европейското, това може да стане ясно след края му. Ние за 2026-та също не знаем конкретно колко бюджет ще имаме от ММС, не ме притеснява това - колкото ни дадат, ще се справим. Дайте да си говорим за бокс, а не за пари, защото когато се говори за пари, всичко се разваля“, заяви Красимир Инински.

