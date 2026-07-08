В преследване на върха: Родните грации атакуват Световната купа в Милано

Италианският град Милано ще бъде домакин на последната Световна купа по художествена гимнастика за сезона, която ще се проведе от 10 до 12 юли. Надпреварата ще има особено значение за водещите състезателки, тъй като ще бъде последният сериозен тест преди Световното първенство във Франкфурт, насрочено за периода 12-16 август. България ще бъде представена от едни от най-силните си имена в индивидуалната надпревара и при ансамблите.

Световната купа в Италия ще събере абсолютния елит в художествената гимнастика

На килима за страната ни ще излязат Стилияна Николова и Ева Брезалиева, а при отборите ще участва националният ансамбъл жени в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова.

В Милано се очаква участие на 90 индивидуални гимнастички от 48 държави, както и 33 ансамбъла. Сред заявените състезателки са олимпийски, световни и европейски шампионки, което гарантира изключително високо ниво на конкуренцията.

Още: Международните федерации по гимнастика се обявиха срещу руските химн и знаме, къде е България?

Сред големите звезди на турнира ще бъдат олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев, олимпийската медалистка София Рафаели, европейската шампионка Таисия Онофричук, представителката на Узбекистан Тахмина Икромова, Вера Туголукова от Кипър, израелските гимнастички Алона Тал Франко и Даниела Муниц, бразилката Барбара Домингос, младата сензация Акмарал Йерекешева, Лиляна Левинска, американките Меган Чу и Рин Кийс, както и рускините Мария Борисова и Ева Кононова. В надпреварата ще участва и бронзовата олимпийска медалистка Алина Харнаско.

При ансамблите българският тим ще се изправи срещу най-добрите състави в света. Сред съперниците са Испания, Израел, Китай, Япония, Бразилия и Украйна, както и отборите на Русия и Беларус. Състезанието започва в петък, а финалите на отделните уреди са предвидени за неделя. За българските гимнастички това ще бъде ключова проверка в навечерието на най-важното състезание за сезона.

Още: Илиана Раева избухна срещу "вонящ октопод" в държавата, който е позорен и престъпен за развитието на България