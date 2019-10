Симеон Йорданов – победител в Red Bull Dance Your Style – ще представя България на международния финал на състезанието в Париж

Симеон Йорданов-Simcho (21 г.) победи Реми Тоин (24 г.) в епична танцова битка на 5-ти октомври в Music Jam, София. След три кръга оспорвана надпревара, русенецът стана любимец на публиката и първият победител в Red Bull Dance Your Style Bulgaria 2019. Red Bull Dance Your Style e серия от уникални танцови състезания, които се провеждат в повече от 30 държави. Форматът представлява танцови сблъсъци, в които участниците излизат един срещу друг, избрани чрез жребий.

Никой не знае на каква музика ще танцува до момента на започване на битката. Шестнадесет от най-добрите танцьори в България бяха поканени да премерят сили и умения и да получат възможността да представят България на световните финали на Red Bull Dance Your Style в Париж. Simcho замина 2 дни след победата си в София за френската столица, където ще участва на поредица от танцови работилници и тренировки със школата Juste Debout. След като се проведоха повече от 65 събития в 32 държави по света, финалистите на Red Bull Dance Your Style ще трябва да преминат през още 2 квалификации на 09-ти октомври в Élysée Montmartre и на 10-ти октомври в Bataclan, за да се преборят за мястото си на големия Red Bull Dance Your Style финал на 12-ти октомври в историческата локация La Grande Halle De La Villette. От 32-мата най-добри в света, само 8 ще достигнат до финала в събота и ще се срещнат с други 8 специално поканени танцьора като Maika, Jaja, Angyl, Salah и още известни имена от сферата на танцовото изкуство.коментира Simcho.Българският представител показа невероятни качества и завидно ниво на адаптивност, които се надяваме да го изведат начело на надпреварата.Световният финал на Red Bull Dance Your Style ще бъде излъчен пряко по