16 септември 2025, 14:49 часа 295 прочитания 0 коментара
Скръбна вест: Елитен скиор загина само на 25 години!

Скръбна вест в света на зимните спортове! Италианският скиор Матео Францозо си отиде от този свят след падане по време на предсезонна тренировка в Чили. Той е починал в болница в Сантяго ден преди да навърши 26 години. Причината за смъртта са сериозни наранявания на главата. Францозо беше незабавно откаран в болница с хеликоптер, но лекарите не успяха да спасят живота му.

Той е роден в Генуа и е израснал в Сестриере. Дебютира в Световната купа през 2017 г. и се е състезавал общо 17 пъти, има 11 старта в супергигантския слалом и шест в спускането. Най-добрият му резултат беше през януари 2023 г., когато завърши 28-и в супергигантския слалом в Кортини д'Ампецо. Последното му участие беше на Световната купа в Кител, Норвегия, през март.

Матео Францозо е пробил два слоя предпазни огради на писта в Ла Парва и се ударил в друг тип ограда, разположена на шест-седем метра извън трасето, съобщиха от Италианската федерация. „Това е трагедия за семейството му и за нашия спорт“, заяви президентът на централата Флавио Рода. Смъртта на Францозо настъпва почти година след като италианската шампионка при юношите и състезателка в Купата на Европа Матилде Лоренци загина след падане в италианския ски курорт Вал Сеналес.

"Абсолютно необходимо е да се направи всичко възможно, за да не се повтарят подобни инциденти“, добави Рода. Международната федерация по ски и сноуборд (FIS) заяви, че е „дълбоко натъжена“ от смъртта на Францозо.

