Скръбна вест! Именит български боксьор почина на едва 43-годишна възраст

Светът на българския бокс потъна в скръб, след като именит роден състезател почина на едва 43-годишна възраст. Става въпрос за бившия национал Салим Салимов. Тъжната вест бе съобщена от „Спортна Джунгла“, а след това бе потвърдена и от Българската федерация по бокс. Според информациите Салим Салимов е загубил битката с коварна болест.

Салим Салимов е бронзов медалист от Европейско първенство

Салим Салимов е един от най-техничните български боксьори. В кариерата си той се състезава в две категории – до 48 килограма и до 51 килограма. През 2000-та родният боксьор печели сребърен медал от Световното първенство за юноши. Четири години по-късно взима бронз на Европейското първенство за мъже в Пула, Хърватия. Салимов също така представя България на Олимпийските игри в Атина през 2004-та.

БФБокс изказа съболезнования на близките на бившия национал на България

„С прискърбие Ви съобщаваме, че бившият национал на България по бокс Салим Салимов почина на 43-годишна възраст. През 2000 г. Салим спечели сребърен медал от световното първенство за юноши, а през 2004 г. завоюва бронз на европейското първенство и се класира за Олимпийските игри в Атина. Българската федерация по бокс изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките на Салим Салимов. Почивай в мир“, написаха от Българската федерация по бокс.

Поклон пред паметта му!