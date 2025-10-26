Войната в Украйна:

Скръбна вест! Именит български боксьор почина на едва 43-годишна възраст

26 октомври 2025, 13:41 часа 1339 прочитания 0 коментара
Скръбна вест! Именит български боксьор почина на едва 43-годишна възраст

Светът на българския бокс потъна в скръб, след като именит роден състезател почина на едва 43-годишна възраст. Става въпрос за бившия национал Салим Салимов. Тъжната вест бе съобщена от „Спортна Джунгла“, а след това бе потвърдена и от Българската федерация по бокс. Според информациите Салим Салимов е загубил битката с коварна болест.

Салим Салимов е бронзов медалист от Европейско първенство

Салим Салимов е един от най-техничните български боксьори. В кариерата си той се състезава в две категории – до 48 килограма и до 51 килограма. През 2000-та родният боксьор печели сребърен медал от Световното първенство за юноши. Четири години по-късно взима бронз на Европейското първенство за мъже в Пула, Хърватия. Салимов също така представя България на Олимпийските игри в Атина през 2004-та.

СКРЪБНА ВЕСТ С прискърбие Ви съобщаваме, че бившият национал на България по бокс Салим Салимов почина на 43-годишна...

Posted by Българска Федерация по Бокс on Sunday, October 26, 2025

БФБокс изказа съболезнования на близките на бившия национал на България

„С прискърбие Ви съобщаваме, че бившият национал на България по бокс Салим Салимов почина на 43-годишна възраст. През 2000 г. Салим спечели сребърен медал от световното първенство за юноши, а през 2004 г. завоюва бронз на европейското първенство и се класира за Олимпийските игри в Атина. Българската федерация по бокс изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките на Салим Салимов. Почивай в мир“, написаха от Българската федерация по бокс.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Поклон пред паметта му!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Българска федерация по бокс бокс Европейско първенство по бокс Световно първенство по бокс
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес