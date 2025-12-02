Любопитно:

Скръбна вест! Почина един от доайените на спорта в Асеновград

Един от доайените на спорта в Асеновград - Виолета Стамболийска, почина на 82-годишна възраст. През годините тя е заемала различни длъжности като треньор, преподавател, хореограф, ръководител, като винаги се е водела от разбирането, че работи в името на България, да прави шампиони и да развява българския флаг.

Почина Виолета Стамболийска

Виолета Стамболийска е родена през 1943 г. в Асеновград, а като ученичка се занимава със спортна гимнастика. Става една от първите състезателки по художествена гимнастика и участва през 1963 г. в първото Републиканско първенство по художествена гимнастика. Завършва висшето си спортно образование в София във ВИФ „Георги Димитров“, където се свързва и със съпруга си, също възпитаник на спортния институт със специалност футбол.

През целия си живот подкрепя талантливите в спорта асеновградски младежи да продължават образованието и квалификацията си на най-високо ниво във висшия институт по физкултура, подготвя ги за изпитите, интересува се от професионалния им път. Става треньор по спортна гимнастика в ДФС „Асеновец“, била е и преподавател по физическо възпитание в асеновградските училища.

Едни от най-силните й години като организатор и спортен деятел са свързани именно със спортното дружество „Асеновец“ в Асеновград, където е отговорник за високото спортно майсторство и масовия спорт. През 70-те и 80-те години на ХХ век със своята дейност и дейността на колектива около себе си в Асеновград подкрепят редица изтъкнати български спортисти – национали във вдигането на тежести, кану-каяк, спортната гимнастика. Допринасят както за развитие на материалната база, така и за обучение на спортно-педагогически кадри в Асеновград и Пловдив, които издигат по онова време спорта на много високо ниво.

Поклонението ще е тази сряда.

Публикувахте от Община Асеновград в Понеделник, 1 декември 2025 г.

Ето и какво пише кметът на Община Асеновград д-р Христо Грудев за Виолета Стамболийска:

"Има хора, които не просто живеят в града – те го променят. Те му дават пулс, дух, лице. Виолета беше точно такава. Тя беше стихия. Движение. Светлина. Името ѝ се произнасяше с уважение, а присъствието ѝ – усещаше се навсякъде: в спорта, в танца, в училищните зали, на всяка сцена, на всяко културно събитие.

През 1988 г. по нейна инициатива е организиран първият Празник на Асеновград, а тя беше автор на голяма част от програмата и за следващите му издания. Виолета създаваше традиции и оставяше вдъхновение за поколения. Създател на „Косара“ – не просто балет, а школа по характер, дисциплина и мечти. Учител, който не просто учеше – гореше в работата си. Човек, който влиза в залата, като буря и излиза, като светлина.

Виолета беше неизчерпаема енергия. Топла, човешка, пряма. От онези хора, които вдигат другите на крака само с появата си. Загубата ѝ оставя тишина, която тежи. Но следата, която остави – тя остава завинаги. А на Празника на града, през последната неделя на месец май, един стол винаги ще остане там – за Виолета, като тихо напомняне за любовта, вдъхновението и всичко, което ни даде."

Поклон пред паметта ѝ!

Стефан Йорданов
