Скръбна вест: Почина една от най-големите легенди на световната борба

Световната борба потъна в скръб, след като една от най-големите легенди на спорта си отиде от този свят. Става въпрос за Александър Медвед, който е починал днес на 86-годишна възраст в столицата на Беларус - Минск. Новината за кончината на трикратния олимпийски шампион в свободната борба бе съобщена от световните медии.

Александър Медвед е роден на 16 септември 1937 година в СССР. В кариерата си легендарният борец е спечелил три титли от олимпийски игри – в Токио през 1964-та, в Мексико Сити през 1968-ма и в Мюнхен през 1972-ра. Той също така е седемкратен световен шампион и трикратен европейски първенец.

