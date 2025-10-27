Скръбна вест! Почина именит български треньор по ММА

Светът на българските смесени бойни изкуства потъна в скръб днес, след като един от именитите треньори у нас си е отишъл от този свят. Става въпрос за Любомир Гешев. Тъжната новина бе съобщена от президента на Българската федерация по ММА Станислав Недков – Стъки. Босът на родната централа използва профила си в една от социалните мрежи, за да изкаже своите съболезнования на семейството и близките на наставника.

Любомир Гешев изгради множество млади състезатели

Любомир Гешев дълго години работи усилено за развитието на бойните спортове в България. Той оставя след себе си цяло поколение млади състезатели, които продължават да прославят страната ни по света. Един от тях е европейският шампион по ММА от надпреварата в Белгад през 2025 година Ангел Алиев. Преди дни Гешев присъства на детски турнир във Велико Търново.

Изгубихме един от нас – Любомир Гешев. Много го обичах. Човек с голямо сърце, отдаден треньор и истински приятел. Той... Posted by Stanislav Nedkov on Monday, October 27, 2025

„Завинаги оставаш един от нас“, написа Станислав Недков - Стъки

„Изгубихме един от нас – Любомир Гешев. Много го обичах. Човек с голямо сърце, отдаден треньор и истински приятел. Той даде много за развитието на бойните спортове в България и оставя след себе си цяло поколение млади спортисти, които се надявам да продължат неговото добро дело и да носят името му с гордост. Един от тях е европейският шампион от Белград 2025 Ангел Алиев. Любо работеше със сърце и душа. Дори и преди два дни с последни сили беше до децата на турнира във Велико Търново. Бог да прости и приеме в Царството Небесно Любомир новопреставлен. Няма да те забравим, треньоре. Завинаги оставаш един от нас“, написа Станислав Недков.

Поклон пред паметта му!