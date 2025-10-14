Войната в Украйна:

14 октомври 2025, 14:51 часа 1319 прочитания 0 коментара
Скръбна вест! Почина трикратен олимпийски шампион

Светът на спортната гимнастика потъна в скръб, след като стана ясно, че един от най-великите състезатели в историята е починал. Става въпрос за руския гимнастик Александър Дитянин, който си е отишъл от този свят на едва 68-годишна възраст. Тъжната вест бе съобщена официално от медиите в страната. Според информациите причината за смъртта на Дитянин е остра сърдечна недостатъчност. Легендарният гимнастик е починал в дома си в Санкт Петербург.

Успехите на Александър Дитянин 

Александър Дитянин е един от най-великите състезатели по спортна гимнастика. Той е единственият, който е спечелил медали във всички дисциплини в рамките на едни Олимпийски игри. Това става през 1980 година по време на игрите в Москва. Тогава руснакът взима три златни медала, четири сребърни и едно бронзово отличие. Страхотното му представяне пък му отрежда място в „Книгата на рекордите на Гинес“.

Той е част от Залата на славата 

Руският гимнастик също така има и седем златни медала от Световните първенства по спортна гимнастика през 1979-та и 1981-ва. След края на кариерата си Александър Дитянин се посвещава на треньорската дейност като работи до 1995 година. През 2004-та легендарният състезател е приет в Международната зала на гимнастическата слава.

Поклон пред паметта му!

Бойко Димитров
