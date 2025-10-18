Войната в Украйна:

След Ивет Горанова: Млада българка също спечели квота за Световното по карате!

19-годишната ни състезателка Теодора Цанева донесе втората квота на България за Световното първенство по карате, което ще се проведе през ноември в Кайро (Египет). Преди нея олимпийската шампионка от Игрите в Токио 2024 Ивет Горанова вече беше спечелила първата "виза" за страната, което означава, че ще имаме силно представяне на предстоящия планетарен форум. Останалите ни каратисти също показаха качества, макар и да не успяха да преодолеят груповата фаза.

Страхотен успех за Теодора Цанева

В квалификациите, проведени в Париж, Цанева показа впечатляваща форма в категория 50 кг в дисциплината "кумите". Младата ни състезателка записа три поредни победи в груповата фаза без да допусне нито една точка - 3:0 срещу Лили Косгроув (Великобритания), 1:0 срещу Ман Ваи Фон (Макао) и 6:0 срещу Редона Гаши (Косово).

В решаващия мач за квота Теодора Цанева се наложи над Хавра Ал Ажми от Обединените арабски емирства с 2:1 и така официално си осигури участие на Мондиала в Кайро. Останалите ни представители отпаднаха в групите си. В категория 75 килограма "кумите" Искрен Тодоров загуби двубоите си срещу представителите на Швейцария и Армения. На "ката" Велизара Костова и Ангел Ангел показаха добро ниво, но също отпаднаха в групите.

Припомняме, че през септември 2025 година българските състезатели спечелиха 14 отличия на един от най-големите турнири по карате в Европа - "Будапеща Оупън 2025". В унгарската столица участваха над 2000 състезатели от 300 отбора от 40 държави от целия свят (подробности четете в линка). 

 

