След спряното финансиране от ММС: Ръководството на БОК търси 1,5 милиона евро

Ръководството на Българския олимпийски комитет търси 1,5 милиона евро, за да може да продължи дейността си и да работи спокойно през настоящата 2026 година. Това стана ясно след днешното заседание на Изпълнителното бюро на родната централа. Както е известно, в последните близо 12 месеца БОК е раздиран от множество скандали, а заради неуредиците от Министерството на младежта и спорта са стопирали финансирането на организацията.

БОК е на ръба на финансова криза

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, който е член на Изпълнителното бюро на БОК призна, че на днешното заседание е бил утвърден бюджета за 2026 година, който е около 1,5 милиона евро. За съжаление обаче на този етап пари в централата няма и поради тази причина ръководството започва да търси финансиране. Наскоро генералният секретар на организацията Данаил Димов разкри, че БОК може да се изправи пред невъзможност да финансира дейността си, тъй като и от Международния олимпийски комитет са спрели парите на родната централа.

„От министерството няма как да ни бъдат отпуснати“

„Приели сме бюджет, сега започваме да търсим пари. Горе-долу около милион и половина евро е рамката. Малко по-малко от миналата година. Тепърва ще видим откъде ще търсим пари, защото знаете, че от министерството няма как да ни бъдат отпуснати“, заяви президентът на Българската федерация по волейбол.

