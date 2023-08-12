Спорт по телевизията днес – 12 август 2023 г.
13:00 ч. Лека атлетика: Световни серии в Сиер Зинал, Евроспорт 2
13:00 ч. Колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, Евроспорт 1
13:20 ч. Футбол: СП за жени, 1/4-финал, БНТ 3
14:00 ч. Футбол: Карл Цайс Йена - Херта, Купа на Германия, Диема спорт 1
14:00 ч. Футобл: Балинген – Щутгарт, Купа на Германия, Диема спорт 3
14:30 ч. Футбол: Арсенал - Нотингам Форест, Висша лига, Диема спорт 2
14:30 ч. Футбол: Ковънтри Сити – Мидълзбро, Чемпиъншип, Нова спорт
15:00 ч. Колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, Евроспорт 1
15:25 ч. Колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, Евроспорт 2
16:30 ч. Футбол: Шот Майнц - Борусия Д, Купа на Германия, Диема спорт 1
16:30 ч. Футбол: Теутония Отенсен - Байер Л, Купа на Германия, Диема спорт 3
17:00 ч. Футбол: Брайтън - Лутън, Висша лига, Диема спорт 2
17:00 ч. Футбол: Евертън – Фулъм, Висша лига, Нова спорт
17:30 ч. Футбол: ПСВ Айндховен – Утрехт, Ередивизи, MAX Sport 3
17:30 ч. Колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, Евроспорт 1
18:00 ч. Футбол: Реал Сосиедад – Жирона, Ла Лига, MAX Sport 4
19:00 ч. Футбол: Хебър - Ботев Пловдив, efbet Лига, Диема спорт 1
19:00 ч. Футбол: Елверсберг – Майнц, Купа на Германия, Диема спорт 3
19:00 ч. Футбол: Арминия – Бохум, Купа на Германия, Нова спорт
19:20 ч. Колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, Евроспорт 1
19:30 ч. Футбол: Нюкасъл - Астън Вила, Висша лига, Диема спорт 2
20:30 ч. Футбол: Лас Палмас – Майорка, Ла Лига, MAX Sport 4
21:00 ч. Футбол: Аякс – Хераклес, Ередивизи, MAX Sport 2
21:15 ч. Футбол: Славия - Черно море, efbet Лига, Диема спорт 1
21:30 ч. Тенис: ATP 1000: Торонто, MAX Sport 1
21:45 ч. Футбол: Байерн - РБ Лайпциг, Суперкупа на Германия, Диема спорт 3
22:00 ч. Футбол: ПСЖ – Лориен, Лига 1, Диема спорт 2
22:15 ч. Футбол: Каляри – Палермо, Купа на Италия, MAX Sport 3
22:30 ч. Футбол: Атлетик Билбао - Реал Мадрид, Ла Лига, MAX Sport 4
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Редактор:
Бойко Димитров