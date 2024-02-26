Спорт по телевизията днес - 26 февруари 2024 г.
12:00 - 16:00 ч. Тенис, ATP 500: Дубай, Max Sport 1
16:00 ч. Футбол, Ал Етифак - Ал Хилал, Max Sport 4
17:00 - 21:00 ч. Тенис, ATP 500: Дубай, Max Sport 1
Берое - Лудогорец
17:30 ч. Футбол, Берое - Лудогорец, Diema Sport 1
19:00 ч. Баскетбол, Полша - Северна Македония, Diema Sport 3
19:00 ч. Баскетбол, Грузия - Сърбия, Diema Sport 2
19:30 ч. Футбол, Рома - Торино, Max Sport 3
20:00 ч. Баскетбол, Босна и Херцеговина - Франция, Nova Sport
21:15 ч. Баскетбол, Чехия - Великобритания, Diema Sport 3
21:30 ч. Футбол, Мирандес - Уеска, Max Sport 2
21:45 ч. Футбол, Фиорентина - Лацио, Max Sport 3
21:45 ч. Футбол, Ковънтри Сити - Мейдстоун Юнайтед, Diema Sport 1
22:00 ч. Футбол, Уест Хям - Брентфорд, Diema Sport 2
22:00 ч. Футбол, Жирона - Райо Валекано, Max Sport 4
22:15 ч. Футбол, Боавища - Брага, Ring BG
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Лудогорец