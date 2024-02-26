Спорт по телевизията днес - 26 февруари 2024 г.

Хипотеза: България влиза във война с Русия заради Путин. Какво ще направите?

Оставям всичко тук и моментално се ориентирам накъде да бягам, без да гледам назад

Ще бъда доброволец - ще помагам според способностите си България да я има

Не съм мислил за такъв вариант, не вярвам да стане

Ще подкрепя руснаците - искам да живея в света, който Путин избира за мен според желанията си