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Спорт по телевизията днес - 26 февруари 2024 г.

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Спорт по телевизията днес - 26 февруари 2024 г.
Снимка: iStock

Спортът в българския телевизионен ефир в понеделник, 26 февруари 2024 година:

12:00 - 16:00 ч. Тенис, ATP 500: Дубай, Max Sport 1

16:00 ч. Футбол, Ал Етифак - Ал Хилал, Max Sport 4

17:00 - 21:00 ч. Тенис, ATP 500: Дубай, Max Sport 1

Берое - Лудогорец

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17:30 ч. Футбол, Берое - Лудогорец, Diema Sport 1

Лудогорец

19:00 ч. Баскетбол, Полша - Северна Македония, Diema Sport 3

19:00 ч. Баскетбол, Грузия - Сърбия, Diema Sport 2

19:30 ч. Футбол, Рома - Торино, Max Sport 3

20:00 ч. Баскетбол, Босна и Херцеговина - Франция, Nova Sport

21:15 ч. Баскетбол, Чехия - Великобритания, Diema Sport 3

21:30 ч. Футбол, Мирандес - Уеска, Max Sport 2

21:45 ч. Футбол, Фиорентина - Лацио, Max Sport 3

21:45 ч. Футбол, Ковънтри Сити - Мейдстоун Юнайтед, Diema Sport 1

22:00 ч. Футбол, Уест Хям - Брентфорд, Diema Sport 2

22:00 ч. Футбол, Жирона - Райо Валекано, Max Sport 4

22:15 ч. Футбол, Боавища - Брага, Ring BG

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