Спорт по телевизията днес – 5 април 2023 г.
15:00 ч. Тенис: ATP 250: Ещорил, MAX Sport 1
16:00 ч. Колоездене: Схелдерпрайс, Евроспорт 2
16:30 ч. Колоездене: Обиколка на Баския, Евроспорт 1
18:30 ч. Футбол: Арда - ЦСКА 1948, Диема спорт 1
19:00 ч. Баскетбол: ЦСКА – Левски, MAX Sport 2
19:00 ч. Волейбол: Алба Блаж – Скандичи, MAX Sport 4
19:00 ч. Футбол: Нюрнберг – Щутгарт, Нова спорт
19:30 ч. Футбол: Арис – Панатинайкос, Диема спорт 2
19:30 ч. Волейбол: Ястжембски - Халкбанк Анкара, MAX Sport 3
21:00 ч. Футбол: Фейенорд – Аякс, MAX Sport 1
21:30 ч. Баскетбол: Спортист 1959 – Политехника, b1b.box
21:30 ч. Волейбол: Кнак Рьозеларе – Модена, MAX Sport 4
21:45 ч. Футбол: РБ Лайпциг - Борусия Д, Диема спорт 3
22:00 ч. Футбол: Уест Хем – Нюкасъл, Диема спорт 1
22:00 ч. Футбол: Манчестър Юн – Брентфорд, Диема спорт 2
22:00 ч. Футбол: Кремонезе – Фиорентина, MAX Sport 3
22:10 ч. Футбол: Нант - Олимпик Лион, MAX Sport 2
22:15 ч. Футбол: Жил Висенте - Спортинг Лисабон, Ринг
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Редактор:
Бойко Димитров