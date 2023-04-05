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Спорт по телевизията днес – 5 април 2023 г.

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Спорт по телевизията днес – 5 април 2023 г.
Снимка: iStockphoto

Спортът по българските телевизии днес – 5 април 2023 година:

15:00 ч. Тенис: ATP 250: Ещорил, MAX Sport 1

16:00 ч. Колоездене: Схелдерпрайс, Евроспорт 2

16:30 ч. Колоездене: Обиколка на Баския, Евроспорт 1

18:30 ч. Футбол: Арда - ЦСКА 1948, Диема спорт 1

19:00 ч. Баскетбол: ЦСКА – Левски, MAX Sport 2

19:00 ч. Волейбол: Алба Блаж – Скандичи, MAX Sport 4

19:00 ч. Футбол: Нюрнберг – Щутгарт, Нова спорт

19:30 ч. Футбол: Арис – Панатинайкос, Диема спорт 2

19:30 ч. Волейбол: Ястжембски - Халкбанк Анкара, MAX Sport 3

21:00 ч. Футбол: Фейенорд – Аякс, MAX Sport 1

21:30 ч. Баскетбол: Спортист 1959 – Политехника, b1b.box

21:30 ч. Волейбол: Кнак Рьозеларе – Модена, MAX Sport 4

21:45 ч. Футбол: РБ Лайпциг - Борусия Д, Диема спорт 3

22:00 ч. Футбол: Уест Хем – Нюкасъл, Диема спорт 1

22:00 ч. Футбол: Манчестър Юн – Брентфорд, Диема спорт 2

22:00 ч. Футбол: Кремонезе – Фиорентина, MAX Sport 3

22:10 ч. Футбол: Нант - Олимпик Лион, MAX Sport 2

22:15 ч. Футбол: Жил Висенте - Спортинг Лисабон, Ринг

 

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