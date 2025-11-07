Войната в Украйна:

Страхотна новина! България с реален шанс да приеме Европейското по бокс през 2026-та!

07 ноември 2025, 10:31 часа 207 прочитания 0 коментара

Феновете на бокса в България получиха страхотна новина, след като стана ясно, че страната ни може да бъде домакин на Европейското първенство за мъже и жени през 2026 година. Това разкри председателят на родната федерация Красимир Инински. До момента България никога не е приемала надпревара от подобен ранг. БФБокс обаче е организирала Европейско за жени, за мъже и жени до 23 години, както и за младежи, юноши и девойки.

Красимир Инински сподели, че през годините Българската федерация по бокс се е доказала като отличен организатор на големи събития. Затова и всички в централата вярват, че ще получат възможността да организират и Европейското първенство по бокс за мъже и жени догодина. Очаква се решението да бъде взето в края на ноември.

Красимир Инински вярва, че БФБокс ще се справи със задачата

„През годините нашата федерация се доказа като отличен организатор. С екипа ни успяхме да проведем редица големи шампионати, включително европейско за жени, за мъже и жени до 23 години, за младежи, юноши и девойки. Купа „Странджа“ винаги е била своеобразно мини световно първенство и всички са оставали очаровани от нивото, което сме показвали“.

„Работим отлично с колегите от World boxing и European boxing, така че имаме самочувствието, знанията и уменията да се справим с Европейско първенство за мъже и жени. Затова и вярваме, че ще получим това признание и тази отговорност догодина“, заяви Красимир Инински.

Бойко Димитров
