Страхотна новина: Малена Замфирова ще се завърне на пистата още следващия сезон!

Най-талантливата българска сноубордистка Малена Замфирова ще се завърне на пистата още следващия сезон. Страхотната новина обяви нейния баща и треньор – Анатолий. Както е известно, тя пострада много тежко в началото на месец март, когато по време на подготовката ѝ бе пометена от скиор. Малена претърпя няколко операции, но възстановяването ѝ върви отлично и тя дори вече може да кара колело.

Анатолий Замфиров коментира и следствието, което тече срещу човека, който блъсна Малена. Той сподели, че става въпрос за студент и е спорно какви искове могат да предявят срещу него. Замфиров допълни, че първо властите трябва да си свършат работата, а след това ще мислят за внасянето на искове и жалби.

„Тя вече може да върти колело“

„Възстановяването на Малена върви много добре. Аз даже като лекар ортопед съм доста впечатлен от начина, по който тя се възстановява. Въпреки огромната травма и множеството счупвания, тя вече може да върти колело, може да управлява крайника до някаква степен и започваме работа по възстановяване на мускулатурата. Това, което не бяхме отчели и което е хубавата новина, че в организма има памет и знаете, че ако отложите смяната на тазобедрена става с една или две години, след това възстановителният процес е ужасно дълъг и даже понякога е невъзможно да се възстанови пълната функционалност“.

„При нея имахме късмет, че предишната седмица тя беше трета в света, беше в топ форма и идваше от Олимпиадата, идваше от Световната купа и клетъчната ѝ памет много бързо връща организма към старите настройки и тя се възстановява светкавично бързо. Много съм оптимистичен и вярвам, че тя още следващия сезон ще кара на нивото, на което беше, така че новините са добри откъм Малена“.

Какво се случва със следствието?

„По отношение на отговорността на човека, който се сблъска с нея, трябва да завърши следствието, а след това ние ще внесем искове, жалби. Тук ситуацията е доста сложна, защото това е, доколкото аз знам, някакъв студент - това е информацията, която имам за него. Какви искове можем да предявим към някакъв студент е силно спорно, така че това е съвсем друг свят, съдебните дела и адвокатите“.

„Сега първо да свършим с лекарите и рехабилитаторите, и да се върне тя отново при треньорите и съотборниците си, а юридическите въпроси можем да ги отлагаме поне една година, за да се оценят щетите. Ще се опитаме и там да ви държим в течение, но на този е съвсем в началото - тече следствие, ние търсим подходящи адвокати, толкова мога да дам като информация“, обясни Анатолий Замфиров.

ОЩЕ: От кошмара до мечтата за старт: Малена Замфирова проговори за ада, който не успя да прекърши духа ѝ