"Всичко за Никола Цолов върви по вода, но...": Шеф във Формула 1 "отписа" българина от сметките за 2027 година

Въпреки че все още остават девет състезания от сезона във Формула 1, отборите вече обмислят състава на пилотите си за 2027 година. През първата част на тазгодишната кампания имаше много дискусии относно бъдещето на Макс Верстапен в Ред Бул, но тази сага отпадна, след като нидерландецът удължи договора си. Сега всички останали спекулации изглежда са изяснени преди Гран при на Азербайджан, а тепърва ще бъдат определени две от последните места на стартовата решетка.

В Ред Бул и Рейсинг Булс все още умуват кой да кара през 2027 година

Няколко от конструкторите вече обявиха съставите си за сезон 2027, включително Мерцедес, Макларън, Ферари и Уилямс. Макар че има и отбори, които все още не са потвърдили напълно двойките си от пилоти, всичко при тях е ясно. Ситуацията обаче не е такава в Ред Бул и неговия дъщерен отбор Рейсинг Булс. Верстапен е единственият пилот, който е потвърден към този момент, но изглежда, че е взето решение относно това кой ще му партнира.

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Както е известно, Никола Цолов е сериозно свързван за промоция във Формула 1. Българският пилот впечатлява в дебютния си сезон във Формула 2 и води в класирането при пилотите след 11 кръга. Той има преднина от седем точки пред втория Рафаел Камара, който е част от младежката програма на Ферари. Изглежда обаче, че Цолов ще трябва да изчака, за да получи постоянен пост във Формула 1. Твърди се, че Ред Бул го подготвят за резервен пилот и участие в японската Супер Формула - същият път, по който са минали както Лоусън, така и Пиер Гасли.

Шеф на Рейсинг Булс с коментар за Цолов

Арвид Линдблад и Лоусън направиха силно впечатление през този сезон с болида на Рейсинг Булс и се очаква да запазят местата си. За това подсказа и последното изявление на шефа на отбора Алън Пърмейн. В изявление пред медиите след Гран при на Испания той ясно изрази мнението си за Линдблад и Лоусън, докато се носеха слухове за Цолов. "По традиция изчакваме още малко. Все още не сме под натиск да обявим какво ще правим през следващата година. Никола Цолов, разбира се, е в нашите планове и той преживява невероятен сезон. Първи сезон във Формула 2, води в шампионата. Всичко му върви по вода. Казвайки това, имам и двама фантастични пилоти в лицето на Лиам Лоусън и Арвид Линдблад, така че това е приятен проблем."

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