ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 23 септември 2026

Международната пауза във футбола започва и феновете на спорта имат ограничен избор от събития, които ще бъдат пряко излъчени в българския телевизионен ефир на 23 септември, сряда. Тенис турнирите в Чънду и Ханджоу продължават. По-късно ще се изиграят вторите 1/4-финалите от Европейското първенство по волейбол. В 18:00 часа пък ще бъде изтеглен жребият за предварителния кръг на Купата на България. Ще има по нещо и за любителите на колоезденето и американския футбол.

Спортна прграма днес:

08:00 часа Тенис: ATP 250, Чънду - MAX Sport 1

09:00 часа Тенис: ATP 250, Ханджоу - MAX Sport 2

10:00 часа Тенис: ATP 250, Чънду - MAX Sport 1

11:00 часа Тенис: ATP 250, Ханджоу - MAX Sport 2

12:00 часа Тенис: ATP 250, Чънду - MAX Sport 1

14:30 часа Тенис: ATP 250, Ханджоу - MAX Sport 2

15:00 часа Колоездене: Обиколка на Хърватия, II етап - БНТ 3 / Eurosport 1.

17:00 часа Волейбол: Белгия - Словения, 1/4-финал на Европейско първенство - MAX Sport 1

18:00 часа Футбол: Жребий за предварителния кръг на Купата на България - Diema Sport.

22:00 часа Волейбол: Италия - Финландия, 1/4-финал на Европейско първенство - MAX Sport 2

02:00 часа НХЛ: Торонто Мейпъл Лийфс - Отава Сенатърс, контролна среща - MAX Sport 2

ОЩЕ: От мултимилионер до фалит: Бе един от най-великите играчи в историята, но загуби всичко извън терена