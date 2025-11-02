Световната боксова асоциация взе решение за титлата на Кобрата - голяма звезда чака победителя от Пулев - Гасиев

Световната боксова асоциация WBA най-накрая взе решение за регулярната световна титла на Кубрат Пулев. В началото на миналата седмица бе наредено на най-добрия български боксьор след професионалистите да защитава пояса си срещу британеца Моузес Итаума. Ден по-късно стана ясно, че това няма как да се случи, тъй като Пулев и неговият щаб са уговорили двубой с бившия обединен шампион в полутежка категория Мурат Гасиев.

WBA най-накрая реши съдбата на титлата на Кобрата

Пулев и Гасиев са сключили договор, което изключва възможността българинът да излезе на ринга срещу Итаума. Този ход не допадна на промоутъра на британеца Франк Уорън, който се опита да окаже натиск върху WBA. През последните дни дори се заговори, че асоциацията може да отнеме титлата на Пулев, тъй като той не е изпълнил нареждането ѝ. Сега обаче има крайно решение по въпроса.

Суперзвезда чака победителя от Пулев - Гасиев

От WBA официално потвърдиха срещата на Пулев и Гасиев. Тя ще се проведе на 12 декември на международна боксова галавечер в Дубай, ОАЕ. Победителят от тази среща пък ще бъде задължен да се изправи срещу Моузес Итаума. Дотогава британецът има възможност да насочи в различна посока, като е сериозно спряган за двубой с носителя на пояса на WBO Фабио Уордли.

Преди дни Кобрата даде интервю в предаването "РадиоТочка" по БНР, в което коментира предстоящия си двубой с Мурат Гасиев. Той не скри, че най-малко е искал да се изправи срещу боксьор от руски произход.