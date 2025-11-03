Любопитно:

Тръмп брани Нетаняху от съд и завоалирано заплаши Си Дзинпин (ВИДЕО)

03 ноември 2025, 07:26 часа 331 прочитания 0 коментара
Поредна неделя, поредно телевизионно публицистично предаване, в което американският президент Доналд Тръмп имаше възможност да покаже от какво тесто е замесен. Големият проблем е, че за мнозина поведението на Тръмп е нормално - докато той всъщност сътворява скандал след скандал.

Отново - американският президент оказа натиск на израелската съдебна система що се отнася до израелския президент Бенямин Нетаняху. Тръмп обяви, че работи много добре с него, бил "много талантлив", обаче в Израел не го третирали добре, защото бил на съд. А Нетаняху е на съд заради корупция в страната си, освен че е издирван и от Международния наказателен съд в Хага заради по обвинение, че е използвал глада като оръжие във войната в Газа - Още: Нетаняху отново на съд за корупция (ВИДЕО)

Американският президент коментира Нетаняху в отговор на въпрос в "60 минути" на CBS дали Тръмп може да накара израелския премиер да признае независима палестинска държава. "Притиснах го, не харесвам някои неща, които прави", каза президентът на САЩ:

Увъртането на Тръмп, с което коментира Нетаняху, се пренесе и по темата с Китай и Тайван. Тръмп беше попитан дали американската армия ще се намеси да защити Тайван в случай на китайска инвазия. "Ще разберете", отговори американският президент и призна, че Си Дзинпин не говорил за Тайван на последната им среща, защото много добре разбирал въпроса. Тръмп отказа, че не е от хората, които ще разкрие всичките си тайни какво мисли да прави, но всички разбирали защо той е президент на САЩ:

Междувременно, китайският президент подари на южнокорейския си колега И Дже-мьон смартфон Xiaomi. Южнокорейският президент попита как стоят нещата със сигурността на комуникациите на устройството и Си отговори, смята се шеговито, че трябва да провери дали няма "задна вратичка", през която телефонът да бъде пробит:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Израел Доналд Тръмп Тайван Бенямин Нетаняху Южна Корея Китай Си Дзинпин Xiaomi
