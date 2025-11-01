"Честит празник тиквопоклонци!": Нешка Робева с тирада за "сатанинския маскарад"

Легендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева излезе с публикация в социалните мрежи на 31 октомври, когато се отбелязва Хелоуин. Тя започна с ироничното "Честит празник тиквопоклонци!", с което загатна за тирадата в долните редове. Бившата треньорка смеси темата със случаите на насилие в моловете, транссексуалните, войната по пътищата, тютюнопушенето, наркоманията и алкохолизма. В заключителните си редове Робева цитира Любен Каравелов и завърши с: "Поклон пред българските будители".

Робева за Хелоуин

"Честит Хелуин! Честит празник тиквопоклонци! Не съм привърженик на забраните, но искрено поздравявам кмета, който се осмели и забрани в училищата и детските градини да се налага и отделя специално внимание на един сатанински маскарад, когато на следващия ден, България отдава почит на своите Будители", пише Нешка Робева.

"Във фейсбук се надигна вълна от недоволство. Ще се организират, ще празнуват, ще ни приобщават към цивилизацията...", продължи тя и попита риторично дали трябва да паднат всички забрани.

"Щом на децата им харесва", мъдро се изцепи по телевизията една BG мама. Щом на децата им харесва да кудкудякат в детската градина – ще кудкудякаме с тях. Шом момиченцето иска да бъде момченце или обратно – да бъде. Ще осигурим хормоните… Щом детето иска… Е, тогава защо се чудим, че се пребиват по моловете? Че насилват и избиват съученици, приятели, семействата си… Че се избиват по пътищата, защото им харесват лъскавите, скъпи возила. Защо се тюхкаме, че сме на едно от първите места по тютюнопушене, наркомания, алкохолизъм... И все пак, да поздравим нашите тиквопоклонници, тиквеници и всичките им производни, и да спрем да се чудим, защо ни управляват тикви", смеси множество теми легендарната треньорка по художествена гимнастика.

Тя допълни поста си с думи на Любен Каравелов, а последните и три реда гласят:

"Дълбок поклон пред тези, които не се срамят да се наричат българи.

Дълбок поклон пред паметта на българските просветители.

Поклон пред българските будители."

