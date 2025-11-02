МОК потвърди пред българска медия: Можем и да изключим БОК

Международният олимпйски комитет (МОК) направи коментар по казуса с Българския олимпийски комитет (БОК) пред колегите от bTV. Световната централа е признала Весела Лечева за легитимен председател на родната организация, но тъй като бившата състезателка по спортна стрелба не може да изпълнява функциите си, от МОК са взели мерки. Една от тях е спиране на финансиране, с изключени на стипендиите към спортистите.

МОК с позиция за казуса в БОК

МОК не изключва и вариант, при който "да спре или да оттегли признаването" на БОК. "МОК изрази позицията си напълно ясно в две писма с ясен и недвусмислен характер, на 17 май и 18 юни 2025-а година. МОК е уважил волята и решенията на мнозинството от Общото събрание на БОК, в стриктно съответствие с Олимпийската харта." пише в позицията до bTV.

Световната централа предупреждава, че има вариант и за по-тежки санкции, според правило 27.9 от Олимпийската харта. Ето какво гласи то: "Изпълнителният борд на МОК може да вземе всякакви подходящи решения за защита на Олимпийското движение в страната на даден Национален комитет (НОК), включително да спре или да оттегли признаването му, ако конституцията, законът или други действащи разпоредби или каквото и да е действие на правителствен или друг орган, възпрепятстват дейността на комитета или възможността му да формира и изразява своята воля."

