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Тайсън Фюри - Мариуш Вах днес: Къде да гледаме последния мач на Циганския крал преди Джошуа?

24 юли 2026, 13:25 часа 1839 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тайсън Фюри - Мариуш Вах днес: Къде да гледаме последния мач на Циганския крал преди Джошуа?

Британската боксова звезда Тайсън Фюри излиза в петък (24 юли) за 39-ия си мач на професионалния ринг. Циганския крал, който е един от най-доминантните боксьори в тежка категория през новия век, ще се изправи срещу полския ветеран Мариуш Вах. Фюри, който след месец ще навърши 38 години, е с близо девет години по-млад от опонента си, а мачът е определян от мнозина специалисти като "сблъсък на двама пенсионери".

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Фюри обаче е далеч от приключил с големия бокс, след като през април 2026 г. победи Арсланбек Махмудов в 12-рундов мач на "Тотнъм Хотстър Стейдиъм" в Лондон след съдийско решение. Това бе 35-та победа за Фюри на професионалния ринг, на който е допуснал само две загуби - от Олександър Усик, а два негови мача са завършвали наравно. А предстоящият мач с Мариуш Вах може да бъде определен за скандален и поради друга причина...

В колко часа е мачът и ще се излъчва ли онлайн?

Двубоят на Фюри и Вах няма да бъде излъчван на живо никъде по света, съответно няма да има легален начин да се гледа онлайн. Мачът, който ще се състои на Max Muay Thai Stadium в Тайланд, е гвоздеят на програмата на боксовата галавечер на 24 юли, като се очаква да започне в 18:00 часа. Единствените, които ще могат да видят развоя на мача в реално време, са хората в залата, които ще бъдат около 1500.

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Тайсън Фюри

Кадри от битката ще се появят в риалити поредица в Netflix

Приходите от билетите за мача ще бъдат дарени на местни благотворителни организации. Мачът не е демонстративен и ще бъде вписан в професионалните статистики на двамата боксьори. Все пак кадри от двубоя между Фюри и Вах ще се появят онлайн, но на по-късен етап. Желанието на Фюри е кадри от мача да бъдат включени в третия сезон на риалити поредицата At Home with the Furys по Netflix, но все още няма дата за премиерата.

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Така за феновете на бокса остава възможността да следят live блогове на Sky Sports и други британски медии, както и платформи за следене на резултати на живо. Фюри иска да не прави дълга пауза между мачовете си, за да запази игровия си ритъм преди дългоочакваната битка с Антъни Джошуа, която се обсъжда да се проведе през ноември, но все още няма официални дата и място. Джошуа ще се боксира ден по-късно - на 25 юли, срещу Кристиан Пренга в Саудитска Арабия. 

Фюри с 10 кг по-лек от опонента си

На официалния кантар преди мача Фюри се оказа с 12 кг по-лек от Вах. Циганския крал се притегли 120,2 кг, докато Вах бе 132,2 кг. За пръв път от 2011 г. насам Тайсън се изправя срещу по-тежък съперник, като това е и най-тежкият му опопент въобще. Циганския крал изглеждаше изчистен, а фейсофът мина спокойно и приятелски, с усмивки и ръкостискане. Фюри демонстративно се изправи на пръсти, за да подчертае ръстовото си предимство. Двамата ще се боксират в мач с 10 рунда. 

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Бокс Тайсън Фюри
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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