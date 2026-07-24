Тайсън Фюри - Мариуш Вах днес: Къде да гледаме последния мач на Циганския крал преди Джошуа?

Британската боксова звезда Тайсън Фюри излиза в петък (24 юли) за 39-ия си мач на професионалния ринг. Циганския крал, който е един от най-доминантните боксьори в тежка категория през новия век, ще се изправи срещу полския ветеран Мариуш Вах. Фюри, който след месец ще навърши 38 години, е с близо девет години по-млад от опонента си, а мачът е определян от мнозина специалисти като "сблъсък на двама пенсионери".

Тайсън Фюри подгрява за Джошуа в "мач на тъмно" срещу полски ветеран

Фюри обаче е далеч от приключил с големия бокс, след като през април 2026 г. победи Арсланбек Махмудов в 12-рундов мач на "Тотнъм Хотстър Стейдиъм" в Лондон след съдийско решение. Това бе 35-та победа за Фюри на професионалния ринг, на който е допуснал само две загуби - от Олександър Усик, а два негови мача са завършвали наравно. А предстоящият мач с Мариуш Вах може да бъде определен за скандален и поради друга причина...

В колко часа е мачът и ще се излъчва ли онлайн?

Двубоят на Фюри и Вах няма да бъде излъчван на живо никъде по света, съответно няма да има легален начин да се гледа онлайн. Мачът, който ще се състои на Max Muay Thai Stadium в Тайланд, е гвоздеят на програмата на боксовата галавечер на 24 юли, като се очаква да започне в 18:00 часа. Единствените, които ще могат да видят развоя на мача в реално време, са хората в залата, които ще бъдат около 1500.

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Кадри от битката ще се появят в риалити поредица в Netflix

Приходите от билетите за мача ще бъдат дарени на местни благотворителни организации. Мачът не е демонстративен и ще бъде вписан в професионалните статистики на двамата боксьори. Все пак кадри от двубоя между Фюри и Вах ще се появят онлайн, но на по-късен етап. Желанието на Фюри е кадри от мача да бъдат включени в третия сезон на риалити поредицата At Home with the Furys по Netflix, но все още няма дата за премиерата.

Така за феновете на бокса остава възможността да следят live блогове на Sky Sports и други британски медии, както и платформи за следене на резултати на живо. Фюри иска да не прави дълга пауза между мачовете си, за да запази игровия си ритъм преди дългоочакваната битка с Антъни Джошуа, която се обсъжда да се проведе през ноември, но все още няма официални дата и място. Джошуа ще се боксира ден по-късно - на 25 юли, срещу Кристиан Пренга в Саудитска Арабия.

Фюри с 10 кг по-лек от опонента си

На официалния кантар преди мача Фюри се оказа с 12 кг по-лек от Вах. Циганския крал се притегли 120,2 кг, докато Вах бе 132,2 кг. За пръв път от 2011 г. насам Тайсън се изправя срещу по-тежък съперник, като това е и най-тежкият му опопент въобще. Циганския крал изглеждаше изчистен, а фейсофът мина спокойно и приятелски, с усмивки и ръкостискане. Фюри демонстративно се изправи на пръсти, за да подчертае ръстовото си предимство. Двамата ще се боксират в мач с 10 рунда.

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