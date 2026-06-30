Тенисистката Наоми Осака, която използва модата като средство за разказване на истории (ВИДЕО)

Тенисистката Наоми Осака отдавна привлича погледите не само със своите спортни умения, но също така и със стила си. 28-годишната носителка на четири титли от "Големия шлем" умело използва модата, за да изразява себе си както на корта, така и извън него. Поредното доказателство е тазгодишното ѝ участие на престижния турнир "Уимбълдън" в Лондон. Вчера Наоми, която е родена в семейството на хаитянин и японка, впечатли със специално създаден бял тоалет, вдъхновен от традиционно японско церемониално облекло.

Строгите правила на "Уимбълдън"

Създаден през 1877 г., турнирът е най-старото тенис състезание в света и единственият турнир от "Големия шлем", който и до днес се провежда на естествена тревна настилка. Всяко лято той събира най-добрите тенисисти в емблематичния All England Lawn Tennis and Croquet Club в югозападната част на Лондон. От десетилетия участниците са длъжни да излизат на корта облечени почти изцяло в бяло – отличителна традиция, превърнала турнира в символ на стил, елегантност и уважение към неговото наследство. Макар правилата за облеклото да са претърпели незначителни промени през годините, основният принцип остава: сдържаност, изтънченост и класически облик.

Впечатляващият тоалет на Наоми Осака

Вчера 28-годишната тенисистка излезе на корта в Лондон, облечена в бял тоалет, вдъхновен от японска церемониална рокля. За него тя се е доверила на дизайнерката от Токио Хана Яги.

Тоалетът ѝ впечатляваше с фина бродерия на жерави, допълнена от нежни мотиви с черешов цвят. Визията ѝ беше завършена с канзаши – традиционно японско украшение за коса, изработвано чрез техниката цумами, при която малки копринени квадрати се сгъват в изящни флорални форми. В съвременните интерпретации на това изкуство често се използват сатенени ленти. Наоми беше и елегантни бижута на марката Mikimoto.

Под специалния тоалет тенисистката носеше спортен екип на Nike с бели цветя по него за повече женственост.

"Обичам да използвам модата като средство за разказване на истории“, каза Осака пред британския Vogue за забележителните си появи на корта. "Всяко излизане е възможност да привлека хора в моя творчески свят. Фактът, че хората се интересуват от това и са развълнувани да видят какво следва, също е доста готин."