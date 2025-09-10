Треньорът на класиците за Кирил Милов: За съжаление, избра другата страна и ще пропусне Световното

Националите по борба в класически стил заминават в добро състояние за Световното първенство в Загреб и имат голямо желание да се докажат. Това заяви старши треньорът Стоян Добрев преди турнира. От групата обаче отпадат европейският шампион Кирил Милов и олимпийският първенец Семен Новиков, които отказват да провеждат централизирана подготовка. Вместо тях в Загреб ще се борят Николай Вичев (63 кг), Дейвид Димитров (72 кг), Стоян Кубатов (77 кг) и Даниел Александров (87 кг). Последният на практика е директен заместник на Новиков.

Класиците за Световното в Загреб били пренебрегвани от предното ръководство на БФБорба

"Момчетата са в добро психическо състояние. Чакат с нетърпение турнира и се надявам Световното първенство да протече успешно. Включиха се с голямо желание в подготовката, защото бяха пренебрегвани от предното ръководство и искат да се докажат. Дали ще бъде сега, или догодина, те ще покажат потенциала си", заяви той.

Добрев бе назначен на поста след изборите за нов председател на федерацията, която обеща да спре натурализирането на борци и да обърне внимание на младите. На Световното първенство до 20 години в Самоков отборът не успя да стигне до медалите, но националният селекционер има надежди за бъдещето заради представянето им в други турнири.

Още: Олимпийски шампион на България скочи на Станка Златева: Пропускам Световното първенство заради федерацията

"Има доста хубави деца и съм доволен от това, което видях в последните два или три месеца. Имахме отлично представяне на Европейското първенство за кадети, където имахме европейски шампион в лицето на Станислав Иванов и второ място на Денис Лазаров на 130 кг. При юношите до 20 години имаме още две или три момчета със заложби, времето е пред тях, надявам се да се реализират. Убеден съм, че резултатите ще дойдат", продължи Добрев.

И на Стоян Добрев не му е приятно, че отсъстват борците на ЦСКА

"Неприятно е (отсъствието на борците от ЦСКА), най-вече за Кирил Милов. Той е знаменосецът на българската борба и трябваше да поведе останалите момчета на Световното първенство. За съжаление, той избра другата страна и ще пропусне турнира. И той е губещ, и българската борба е губеща. Той трябва да бъде пример за младите момчета с присъствието в залата, с начина на тренировки, с отношението си. Тези деца трябва да видят от някого и той беше човекът, който можеше да помогне", каза още националният селекционер.

Още: Гриша Ганчев след провала на България на Световното по борба: Горкичките (СНИМКА)