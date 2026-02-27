Трето съдебно решение в полза на Весела Лечева - остава председател на БОК

Софийският градски съд отхвърли исковете на Сдружение "Българска конфедерация по кикбокс и муай тай" за отменяне на решенията от Общото събрание на Българския олимпийски комитет (БОК), проведено на 19 март 2025 г. Ищецът оспорваше изборите за председател, Изпълнително бюро и Контролен съвет, като твърдеше, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава.

Сред основните претенции на Сдружение "Българска конфедерация по кикбокс и муай тай" бяха, че не са изпратени покани до всички членове, не са спазени сроковете за номинации, участвали са представители без пълномощия и гласуването е било "анблок", т.е. наведнъж.

Съдът обаче установи, че Общото събрание е било редовно свикано, кворумът е налице, а процедурите за регистрация и гласуване са спазени. Нарушенията, посочени от ищеца, не са повлияли на резултатите, а гласуването за Изпълнителното бюро и Контролния съвет е проведено според устава.

Това е третото съдебно решение, което потвърждава избора на Весела Лечева за председател на БОК, след като преди това съдът се произнесе в полза на Лечева по дела на Българската федерация по вдигане на тежести и Българската федерация по бадминтон.

С решението си Софийският градски съд затвърди легитимността на управлението на БОК и на ръководството, избрано през март 2025 г., като постави край на поредицата оспорвания.

